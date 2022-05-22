河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

▲明尼蘇達州民眾划船發現頭骨，人類學家鑑定後研判頭骨距今竟有8000年歷史。（圖／翻攝倫維爾郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州發生驚人事件，2位民眾前往明尼蘇達河（Minnesota River）划獨木舟時，竟然發現了頭骨碎片，嚇得立刻報警。令人驚訝的是，法醫鑑定後研判，頭骨距今已有8000年歷史，死者為一名年輕男子，很可能是當年生活在該地區的美洲原住民。

倫維爾郡（Renville County）警方指出，去年9月，划船民眾在明尼亞波里斯 （Minneapolis）以西約180公里處河段發現頭骨，上面還有鈍器重擊產生的凹痕，疑似涉及失蹤人口或謀殺案，因此全案交由聯邦調查局（FBI）偵辦，未料竟有如此驚人的發現。據悉，當局已把頭骨碎片歸還上蘇族部落（Upper Sioux Community）。

《紐約郵報》等外媒報導，FBI法醫人類學家透過放射性碳定年法確認，死者是一名生活在西元前5500-6000年的年輕男性。明州大學人類學教授布魯（Kathleen Blue）也表示，此人肯定是現在仍居住當地的原住民祖先，可能在小範圍內生活，以植物、鹿肉、魚肉、龜肉及淡水貝類為主食，而非跟隨哺乳動物或野牛遷徙。

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