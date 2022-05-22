俄軍炮彈削斷頭！18歲兒慘死路邊　帽子一掀「是空的」媽當場崩潰

▲ 頓內茨克地區一處民宅門口遭到砲轟，地上炸出砲彈坑洞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已近3個月，殘害無數平民。烏國東部城市頓內茨克（Donetsk）一名18歲少年和女友走在路上，突遇俄軍火箭彈襲擊，當場遭炮彈碎片斬首。他的母親找到兒子後掀起他的帽子，發現本該是頭部的位置竟空空如也，當場情緒崩潰。

心碎的母親科瓦利奥娃（Yana Kovaliova）20日向《太陽報》說明，她18歲的獨子馬克（Mark）和擔任實習教師的女友蘇達列姆科（Katarina Sudaremko）當時正走在去看她的路上，未料遭到火箭彈包圍轟炸，彎腰試圖保護女友時，頭部直接遭彈片削落。

這起悲劇發生於3月15日中午，科瓦利奥娃當時正在廚房裡，突然聽見震耳欲聾的爆炸聲。第一枚火箭落在鄰居家的花園，她和丈夫阿納托利（Anatoly）都被爆炸威力震得跌坐在地，接著又是一陣陣巨響，這才意識到發生多重火箭攻擊。攻勢綿延整條街道，而馬克和蘇達列姆科似乎死於最後一次爆炸。

這對夫妻在攻擊停歇後跑出門尋找馬克，趕到現場時只見到處都是血跡，尖叫聲從四面八方傳來，接著看見馬克的身體蜷縮成一團，躺在地上，看似正試圖保護蘇達列姆科。她認出馬克身上的帽T，然而可怕的是，「我掀起他運動衫的帽子，卻發現什麼都沒有」，原來他的頭部已經遭炮彈削落。

科瓦利奥娃當場情緒崩潰，只能大喊著「我的兒子！」但不久後又發生第二波炮擊，她趕緊往回跑並尋找掩護，這時發現蘇達列姆科還活著，但受到重傷，已經奄奄一息，便陪在她身邊直到她嚥下最後一口氣，為她闔上雙眼。

俄軍第二波攻擊太過猛烈，他們無法將二人的遺體運到醫院，只能暫時放置花園，再到地下室躲避炮火，3天後才有辦法搬運遺體。他們後來疏散到克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），在那裡安排葬禮後逃往南方。

目睹馬克悽慘的死狀令科瓦利奥娃整整3天無法進食，也無法停止哭泣，「我至今仍不忍描述那天看到的景象，但那會永遠跟著我」，「他們的生命都被白白毀掉，這太令人痛苦了」，「普丁和俄國人是恐怖份子，這是戰爭罪行，我希望他們全都被繩之以法」。

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