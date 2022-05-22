北韓隔離設施爆「活著進去死著出來」！患者憂被關　嚇到隱瞞症狀

▲北韓為防堵疫情擴散，大規模實施封鎖限制。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩12日透過《朝鮮中央電視台》宣布，國內爆發新冠疫情，而這也是北韓堅稱零確診以來，首度鬆口。然而由於當地缺乏疫苗、特效藥以及專責病房等醫療資源，只能透過封鎖與隔離措施來防疫。有消息就指出，當地隔離設施環境惡劣，一旦被關進去就「無法活著出來」，導致有許多人嚇得隱瞞病情，不敢向上通報。

根據《每日北韓》引述消息人士報導，北韓自4月底起，出現發燒、咳嗽以及腹瀉等疑似新冠症狀的患者急速增加，當時位於鴨綠江對岸的遼寧省丹東確診人數也同樣暴增。平壤當局雖然立即將重症患者集中送往隔離設施，企圖藉此抑制感染擴大，但是當地的疑似確診病例卻依舊暴增。

▲北韓當局稱，已經緊急分配藥物至各地區。（圖／路透社）



為此，北韓政府緊急下令，讓位於國境邊界的新義州在5月2日至8日期間進入封鎖管制，不僅一般民眾不可私自外出，就連政府機關的出行也受到限制。然而在封城期間，因為政府沒有相關配套措施，導致有許多民眾出現疑似新冠的症狀，但卻未能獲得適當治療，陸續死亡。

不只疫情擴散，此時又正逢北韓的缺糧期，許多民眾沒有足夠糧食，卻無法外出尋覓食物，因此活活被餓死在家中。

消息人士指出，當地的隔離設施環境十分惡劣，且無法提供足夠的食物，民眾害怕「活著進去卻要死著出來」，因此就算出現新冠可疑症狀，也不敢通報上級，故意隱瞞，導致疫情繼續擴大。據悉，一旦被發現有發燒等症狀，就會立刻被關進隔離設施，然而很多人進入隔離設施後，至今無法回家，因此也再度引發恐慌。

北韓自4月底起的累計發燒人數已經超過百萬，但是由於許多民眾蓄意隱瞞，因此實際染疫人數恐怕難以計算。

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