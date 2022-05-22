紐約爆「猴痘」疑似個案　恐成美國今年第2起本土！官員籲戴口罩

▲猴痘本是非洲的地方性流行病。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

非洲流行病猴痘（monkeypox）在歐洲、美洲及大洋洲現蹤，美國紐約市一名患者對猴痘相關病毒的檢測結果呈現陽性，恐怕成為美國今年第二起本土確診個案。衛生官員因此呼籲民眾，在室內應佩戴口罩，政府也緊急著手購買1300萬劑疫苗。

根據《獨立報》，紐約健康與心理衛生部門公共衛生實驗室20日聲明指出，針對二名患者進行猴痘檢測後，其中一人呈陰性，一人對猴痘所屬的正痘病毒（Orthopoxvirus）測出陽性，但須等待美國疾病管制與預防中心（CDC）完成檢測後的最終診斷。該名患者目前仍在隔離，推測結果應呈陽性，可能成為美國今年已知的第二起本土病例。

紐約衛生部門19日曾透露，曼哈頓市中心一家醫院收治一起有症狀的疑似病例，檢測結果目前尚不清楚，但官員已經展開疫調，追蹤所有接觸者。他們建議曼哈頓居民在室內戴上口罩，因口罩可預防猴痘、新冠等病毒，同時呼籲所有出現類流感症狀、淋巴結腫脹、臉部等身體部位皮疹的患者聯絡醫療機構。

CDC呼籲美國民眾不要恐慌，同時也正調查另外至少6起疑似個案。他們都在本月稍早與一名確診者搭乘同一班自奈及利亞飛往英國的班機，不過目前皆未出現任何症狀，身體狀況良好，確診可能性低。

此前，麻薩諸塞州18日爆出美國今年首起本土猴痘個案，為一名近期曾赴加拿大旅遊的男子，收治於麻州總醫院，狀況良好。

儘管猴痘傳染性不及新冠，生物技術公司Bavarian Nordic本周透露，美國政府已向其訂購價值1.19億美元（約35.3億元）的Jynneos疫苗，對猴痘及天花皆有效。美國也另外備妥1.8億美元（約53.5億元），若有需要會下訂更多，總共將可採購1300萬劑。

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