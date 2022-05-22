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WHO警告「全球猴痘病例」還會爆更多！　監測範圍再擴大

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲WHO預期全球將出現更多猴痘病例。（圖／路透）

記者吳美依／編譯 

世界衛生組織（WHO）預期，全球將出現更多猴痘案例，將在通常沒有相關病例的國家擴大監測，並於未來幾天提供緩解傳播的建議及指導方針。截至21日，WHO累計12個會員國通報92起確診病例，以及28起疑似病例，「有效資訊表明，在與有症狀病例出現密切身體接觸的人群中，正在發生人際傳播。」

《路透社》報導，WHO一個國際專家委員會已經召開視訊會議，討論猴痘疫情需要進行哪些研究、必須與大眾溝通哪些訊息，包括是否存在無症狀傳播、哪些族群風險最大，以及各種傳播途徑。

WHO官員、傳染病專家海曼（David Heymann）坦言，「因為情勢迫切」才召開本次會議，但這個委員會不能建議宣布「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。

猴痘是一種通常溫和的傳染疾病，在中西非地區流行，由於主要藉由密切接觸傳播，因此相對容易透過自我隔離及衛生措施遏止。在本次疫情中，歐洲少數病例的初步基因序列表明，流通病毒與2018年在英國、以色列及新加坡有限傳播的毒株相似。

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲1950年代，人類首次發現猴痘病毒，用於研究目的的猴群爆發2波疫情。（圖／路透）

 海曼（David Heymann）指出，密切接觸是關鍵傳播途徑，照顧患病兒童的家長及醫護都面臨風險，因此一些國家已開始為猴痘醫療團隊接種天花疫苗，2種病毒同屬痘病毒科，產生抗體能夠提供交叉保護力。此外，猴痘似乎已經透過性及生殖器進入人群，擴大全球傳播範圍，目前通報的許多病例都在性健康診所發現。

不過，海曼也強調，猴痘不像新冠病毒那麼容易傳播，因此與新冠初期疫情狀況不同，而病毒在疫區外流行，卻因為封鎖、社交距離及旅遊限制等防疫措施，所以尚未大規模爆發，「在生物學角度來說是合理的」。

海曼提醒，如果懷疑接觸病毒，或者出現皮疹及發燒等症狀者，應該避免與他人密切接觸，「有疫苗可以打，但最重要的資訊是，你可以保護自己。」

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