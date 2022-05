洪水肆虐孟加拉和印度　數百萬人受困至少57死

文/中央社孟加拉希耳赫特21日綜合外電報導

官員21日表示,豪雨引發廣泛洪水,肆虐孟加拉和印度境內大片地區,導致數百萬人受困和至少57人喪命。

▲洪水肆虐孟加拉和印度。(圖/翻攝推特「@NANDANPRATIM」)

在孟加拉境內,約200萬人因東北部將近20年以來最嚴重洪災受困。拉希耳赫特地區(Sylhet)行政首長霍森(Mosharraf Hossain)表示,來自印度東北部的洪水在巴拉克河(Barak River)潰決一處主要堤岸後,薩基甘(Zakiganj)至少100個村莊被洪水淹沒。

霍森告訴法新社,「迄今約200萬人遭洪水圍困」,本週至少有10人喪命。

孟加拉境內眾多地區以及印度境內鄰近地區容易受到洪水侵襲,專家指稱,氣候變遷升高了全球各地出現極端氣候事件的機率。

根據當地災害管理當局,印度境內本週多日的洪水、土石流和雷雨奪走至少47條人命。毗鄰孟加拉的印度東北部阿薩姆省(Assam),至少14人死於土石流和洪水。

In which 02 Nos. of Rescue and Relief teams evacuated large numbers of villagers including infants and elderly people from Dakshin Mohanpur part VII ,VIII and vill. Satrakandi under Sonai Tehsil, Distt. Cachar which were stranded by the flooding water of Barak River. pic.twitter.com/BZM74JNMy8