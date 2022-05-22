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豬隊友！俄媒自曝陣地　「全球最大口徑自走迫砲車」遭炸爛影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯媒體在烏東戰場報導俄軍前線新聞，又再次暴露自家軍隊裝備所在位置，一架俄羅斯搭載全球最大口徑迫擊砲管的2S4「鬱金香」自走迫擊砲車，就因此被烏軍空襲轟炸變成廢鐵，悶燒一陣後疑因點燃車內的砲彈，又引發一陣大爆炸，成為該款車型在俄烏戰爭中被擊毀的首例。

▲▼俄羅斯記者曝光自家部隊陣地，不到一天就遭烏軍鎖定摧毀。（圖／翻攝推特「Ukraine Weapons Tracker」）

▲俄羅斯記者曝光自家部隊陣地。（圖／翻攝推特「Ukraine Weapons Tracker」）

專門追蹤烏軍前線戰事的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」，22日公布一段無人機空拍畫面，指出地點位於烏東盧甘斯克郊區的魯比日內（Rubizhne），一台俄羅斯2S4「鬱金香」自走迫擊砲車隱藏在2棟建築物之間，但已被砲火擊中正在悶燒，隨後大火疑似點燃車內砲彈，引發更劇烈的爆炸，部分零件更被炸飛到10多公尺外的樹林周圍。

▲不到一天就遭烏軍鎖定摧毀。（圖／翻攝推特「Ukraine Weapons Tracker」）

▲不到一天就遭烏軍鎖定摧毀。（圖／翻攝推特「Ukraine Weapons Tracker」）

據了解，這是俄軍在俄烏戰爭中第一台被擊毀的2S4「鬱金香」自走迫擊砲車。事實上，就在遭擊毀的前一天，俄羅斯知名記者卡茲（Sasha Kots）才發布採訪2S4「鬱金香」操作部隊的畫面，被網友指出就是新聞暴露了該款自走迫擊砲車的位置，才讓烏軍能精準鎖定位置，並展開空襲，而這也並非第一次因俄國媒體意外公布自家部隊武器所在位置，害部隊變成打擊目標。

2S4「鬱金香」自走迫擊砲車搭載全球最大的240公厘迫擊砲，主要任務是用於摧毀固體結構，如指揮所、砲兵陣地和其他軍事裝備等。它主要使用的彈藥有二，一是彈重130公斤的高爆破片砲彈，最大射程可達10公里，而第二種則是火箭助推的高爆破片砲彈，重達228公斤，射程可達20公里左右。另外，2S4型還能使用戰術核子砲彈、化學砲彈和其他特殊砲彈等。


 

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