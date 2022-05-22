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英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　相處10天拋10年妻女私奔

▲▼英國人夫收留22歲烏克蘭正妹難民　相處10天拋10年妻女私奔。（圖／翻攝推特）

▲東尼拋棄家庭，帶著索菲亞私奔。（圖／翻攝推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，當地老幼婦孺成為難民逃離故鄉。其中，英國西約克郡（West Yorkshire）29歲男子東尼（Tony Garnett）收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，竟直接拋下結婚10年的妻子及2名女兒，決定跟索菲亞私奔。

據《太陽報》報導，東尼在烏俄戰爭爆發時，簽署了難民收容協議，但他發現申請過程太慢，便透過臉書社團提供幫助。東尼在社團成員的協助下，索菲亞成為他第一個支助、收留的對象，索菲亞在4日正式入住東尼家中。

東尼28歲的妻子洛娜（Lorna）起初就反對收留難民的計畫，但東尼仍將索菲亞接到家中，並將6歲女兒的房間騰出，要求6歲女兒去跟3歲的女兒一起睡在上下舖的雙層房中。

在搬來的10天中，東尼及內索菲亞的感情逐漸升溫，這一切都被洛娜看在眼裡。洛娜14日崩潰大哭，不滿地要求索菲亞搬離。沒想到，東尼直接帶著索菲亞私奔，先搬到父母家中居住，打算之後共度餘生。

▲▼英國人夫收留22歲烏克蘭正妹難民　相處10天拋10年妻女私奔。（圖／翻攝推特）

▲洛娜（右）被東尼拋棄後完全崩潰。（圖／翻攝推特）

「我一看到他就喜歡上他了」，索菲亞表示，她知道這一切發生的很快，人們對她的觀感也會不好，但這件事就是發生了，「我看得出來他（東尼）在上一段感情有多不開心。」

東尼表示，他和索菲亞一拍即合，很抱歉兩人在一起後所造成的任何痛苦，但他發現跟索菲亞間的聯繫，是之前從未有過的，「索菲亞走進了我的生活，這是我永遠感激的事情」，「我對洛娜的經歷感到抱歉，這不是她的錯，她也沒做錯什麼」。

洛娜的朋友則說，洛娜已經完全被這件事摧毀，她沒想到跟東尼在一起10年，但10天內家庭就被撕裂。

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