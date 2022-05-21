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猴痘狂傳全球13國病例破百　西班牙病例多去過「小島群聚趴」

▲▼猴痘。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

▲猴痘疫情現在已在全球13國出現，累積病例超過100例。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

記者林彥臣／綜合報導

通報出現猴痘疫情的國家，全球總計13國通報病例，累積病例超過100例，其中西班牙通報31例，許多病例的足跡，都與一場在8萬人小島「大加那利島」（Gran Canaria）舉行的派對有關，現在成為這波疫情的調查重點。

根據《路透社》報導，目前西班牙感染猴痘（monkeypox）的人數已超過30例，馬德里地區衛生部長表示，當地疫情主要是在一家桑拿浴室（sauna，三溫暖）中爆發，現在當局已要求關閉，並持續追蹤可能病例。現在當局已要求關閉，並持續追蹤可能病例。在西班牙桑拿一詞除了是指澡堂外，還代表了受男同性戀歡迎的性場所。

根據西班牙媒體《國家報》（El Pais）報導，當地的公衛消息人士證實，包括馬德里的多起確診案例，還有1例義大利男子，都有參與大加那利島派對的足跡，目前正在調查這些病例的關係。加那利群島政府的公衛部門，現在正在調查，這些病例的關係。

▲▼猴痘（monkeypox）。（圖／路透）

▲西班牙的猴痘病例，幾乎都與同一處足跡有關。（圖／路透）

西班牙鄰國葡萄牙20日新通報9例，累計達23例。另外在荷蘭也出現首例確診。

世界衛生組織（WHO）警告，隨著夏季即將來臨，猴痘疫情可能會繼續擴大。WHO歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，「當歐洲地區進入夏季，就會有大規模聚會、節日和派對，我擔心這可能會加速猴痘病毒傳播。」

值得注意的是，英國20日通報11例，但其中多名患者找不到明顯關聯，意味著可能還有更多病例未被發現，恐怕已出現社區感染現象。歐美專家認為，猴痘大規模爆發的風險很低，但確實令人擔憂，因為歐洲出現社區感染的情況非常罕見。

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