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俄飛彈狂轟烏東文化中心！擊中瞬間火光炸裂「濃煙1秒吞噬大樓」

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統辦公室指出，俄羅斯20日對烏東發射了一枚威力強大的飛彈，炸毀了烏克蘭洛佐瓦市（Lozova）的文化中心，造成至少7人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基隨後痛批俄軍的行為是「絕對邪惡和愚蠢」的。

據CNN報導，烏克蘭國防部與總統澤倫斯基在網上公開現場畫面，聲稱俄羅斯對烏東洛佐瓦市發動攻擊，在20日發射了一枚威力強大的飛彈，導致剛剛翻新的文化中心被摧毀。烏克蘭當局指出，這起砲擊造成至少7人受傷，其中還包括一名11歲的兒童。

▲俄羅斯發動飛彈攻擊，摧毀烏東剛修復完成的文化中心，造成至少7人受傷。（圖／路透）

▲俄羅斯發動飛彈攻擊，摧毀烏東剛修復完成的文化中心，造成至少7人受傷。（圖／路透）

從現場影片可見，文化中心被飛彈擊中後，現場先是炸出了橘紅色的火光，碎片四處飛散，不久後，建築就冒出了一團濃濃黑煙，再也不見原本聳立在民宅附近的嶄新建築。

澤倫斯基在Telegram公開影片時痛批，「俄羅斯侵略者將文化、教育和人性視為他們的敵人，毫不吝嗇地使用飛彈或炸彈打在文化建築物上，選擇這個目標的人究竟在想什麼？這是絕對的邪惡與愚蠢。」

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