拜登：願與金正恩會面！　美準備捐疫苗給北韓但遭「已讀不回」

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）20日飛抵韓國並與南韓總統尹錫悅會晤。拜登接著在聯合記者會中表示，他願意與北韓領導人金正恩見面，而美國也準備向北韓提供新冠疫苗，但未得到對方回應。

根據《路透社》報導，美韓元首21日在首爾會晤，這也是尹錫悅上任11天以來首次外交活動。拜登在對談後的記者會中指出，「如果有興趣進行嚴肅的會談，我願意與北韓領導人見面。」拜登強調，這一切都取決於金正恩是否真誠。

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）



北韓官媒報導指出，北韓連續第5天通報新增超過20萬起發燒病例，加上缺乏疫苗、醫療基礎建設不足，還有潛在的糧食危機，讓外界擔心疫情會進一步惡化。

拜登在記者會中提到，美國願意向北韓提供疫苗，卻未得到對方回應，「我們不僅向北韓提供疫苗，也向中國提供疫苗，我們準備立即這樣做。但是我們沒有得到回應。」

雙方在聯合聲明中指出，美韓會繼續維持同盟關係，不僅是為了應對來自北韓的威脅，也是為了保持印太地區的自由開放，並保護全球供應鏈，還提到了台海和平穩定的重要性。

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