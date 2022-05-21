美韓峰會聯合聲明提台灣！　強調「台海和平穩定」是印太繁榮關鍵

▲美國總統拜登首訪亞洲，和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）20日飛抵韓國展開亞洲訪問行程，並與南韓總統尹錫悅會晤。白宮稍早公佈美韓聯合聲明指出，兩國同意加強對北韓的制裁措施，並擴大在網路安全、核能、地區安全和供應鏈上的合作，同時增強聯合軍演規模。聲明中還提到，維護台海和平穩定的重要性。

美韓聯合聲明中指出，兩國元首承諾在開放、透明和包容的原則基礎上，透過「印太經濟架構」（IPEF）進行合作，同時重申了維護台海和平穩定的重要性，因為這是維護印太地區安全與繁榮的關鍵，兩國將致力維護合法暢通的商業往來，尊重包含飛行與航行自由在內的國際法，以及合法使用包括南海在內的其他海域。

聯合聲明中強調，兩國領導同意就「擴大在朝鮮半島及其周邊地區聯合軍演訓練的範圍和規模」進行討論，同時美國承諾在必要時，會以協調一致的方式，即時部署美國軍事「戰略資產」，加強對北韓破壞穩定活動的威懾。另外，兩國也會擴大合作以應對來自北韓一系列官方、非官方的網路威脅。

美韓元首重申了對實現朝鮮半島無核化的共同目標，譴責北韓不斷升級彈道飛彈試射，多次違反聯合國安理會規定發射洲際彈道導彈。拜登與尹錫悅強調，朝鮮核武問題的外交解決途徑仍然存在，呼籲北韓重返談判。

尹錫悅提到，朝鮮半島無核化有機會讓南北韓關係正常化，而拜登也對此表達支持，並強調了韓美同盟的重要性。聲明中表示，在應對北韓挑戰、保護共同安全與繁榮、維護共同價值觀與支持國際規則上，美日韓三邊的合作將發揮重要作用。