日媒：拜登訪日「對台釋出強力訊息」　擬再確認擴大嚇阻

▲美國總統拜登搭上空軍一號，啟程前往南韓、日本。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京21日綜合外電報導

日本放送協會（NHK）報導分析，美國總統拜登此行訪日有意再度確認「擴大嚇阻」，此舉也有意向台灣民眾傳達強有力訊息。這次是拜登2021年1月上任以來首度出訪亞洲，預計5月22日到24日間訪問日本。

【美國對參與印太並無動搖】



報導分析拜登此行訪日最大目的，就是向外界明確宣示，即使在俄羅斯持續對烏克蘭侵略下，美國對參與印度太平洋地區並無動搖。

美國政府為因應烏克蘭危機，跟歐盟各國合力對俄羅斯祭出強硬制裁措施，並傾力支援烏克蘭，這可能讓相關國家憂慮美國將弱化或推遲在印太的參與。拜登此次特別訪問東亞盟國日本與韓國，有意展現美國與日韓的堅定同盟，及美國一直以來對地區安全保障的參與。

▲分析指出，拜登此行關鍵字就是「擴大嚇阻」。（圖／路透）



另外，報導分析，這次日美領袖會談的關鍵字就是「擴大嚇阻」。「擴大嚇阻」指的是透過事前公開宣言，把對盟國的攻擊視為對美國攻擊並採取報復，嚇阻對方採取攻擊行動；因為透過把自身擁有的嚇阻力提供給同盟國的形式，所以被稱為「擴大嚇阻」。

拜登此行除希望跟日韓再度確認「擴大嚇阻」，來消弭地區的安保憂慮，也意圖牽制中國與反覆試射彈道飛彈的北韓。再度確認「擴大嚇阻」，也可以視為對台灣發出訊息。報導分析，美國在台灣問題一直採取「戰略模糊」，主要是在嚇阻中國的同時，不讓台灣走向獨立。

但在看到美國這次為派兵協助烏克蘭抵抗俄國侵略，僅採軍事援助，台灣有民調顯示認為美國不會在台灣發生事態時協助的受訪者有增加趨勢。因此，拜登這次在距離中國與台灣近在咫尺的日本再度確認「擴大嚇阻」，也有向台灣民眾傳達強有力訊息的意圖。

▲拜登成為20多年來首位沒有順路訪問中國的美國總統。（圖／路透）



【20多年來首位未順訪中國的美國總統】



報導指出，拜登此行跟過去最大的不同在於此次亞洲行並未順訪中國，這是過去20多年來，美國總統首度訪問日本時首次未順訪中國。

報導回顧進入21世紀後美國總統首度訪日行程，小布希是在上任13個月後訪問日本、韓國與中國；歐巴馬在上任10個月後訪問日本、新加坡、中國與韓國；川普則是在上任10個月後訪問日本、韓國、中國、越南及菲律賓。拜登則是在上任16個月後訪日韓，並未順訪中國。

回顧美中關係過去50年來變化可以發現，從1972年時任美國總統尼克森訪中開始，美國從嘗試接觸到與中國往來；但在中國領導人習近平上台後並進一步強化軍事擴張與言論管制，被美國視為北京正威脅二戰後的國際秩序。

拜登政府沿襲川普政府將中國定位為「最大競爭者」，進入美中對抗時代，也被稱為「新冷戰」。面對美國國內對中輿論氛圍惡化，身為美國總統的拜登如果此行訪中，有可能失去國內輿論支持，可能是未順訪中國的原因。

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