　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥通報首例「兒童不明肝炎」死亡　美CDC：與41型腺病毒有關

▲▼兒童,小孩,住院。（圖／CFP）

▲墨西哥當局20日證實，該國出現首起兒童死亡病例。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

歐美國家近來出現多起兒童感染「不明肝炎」的病例，墨西哥當局20日證實，該國出現首起兒童死亡病例。美國衛生官員則指出，目前仍假設「腺病毒」是導致不明肝炎的主因，但也未排除新冠病毒在其中的影響。

根據《路透社》報導，墨西哥當局20日證實，有一名來自中部伊達爾戈州（Hidalgo）的3歲男童感染不明肝炎，本週轉送往首都墨西哥城治療，最終仍宣告不治，而這也是拉丁美洲死亡個案。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，美國自去年10月以來，已經在36個州發現超過180個兒童不明肝炎病例。CDC傳染病科副主任巴特勒（Dr. Jay Butler）表示，目前仍在調查具體病因，但越來越多證據表明，此疾病與41型腺病毒（adenovirus-41）有很大的關聯。

目前約有一半感染不明肝炎的兒童體內的腺病毒檢測結果為陽性，尤其41型腺病毒容易引起腹瀉、嘔吐和發燒等腸胃症狀，但先前並沒有特別會引起肝炎的病例。英美各國專家認為，目前最大的原因可能是受到新冠疫情封鎖措施影響，導致過去3年幼童較少接觸腺病毒，而腺病毒本身可以幫助他們建立免疫力，而現在可能是感染出現過度反應。

此外，目前排除了兒童不明肝炎跟新冠疫苗的關係，因為大多數患者年紀都太小，還無法接種疫苗。不過，部分專家認為，雖然大部分病童沒有確診新冠肺炎，但有些孩子確診後可能是輕微或無症狀，所以沒有發現到，而滯留在腸胃中的新冠病毒可能會和較溫和的腺病毒產生過度反應，最終造成肝臟損害。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
快訊／美韓聯合聲明「點名台灣」　內容曝光
「眾量級」家寧遇嚴重車禍！　Andy緊急到場
快訊／雨彈來襲！　3縣市大雨特報
不爽兒子告發寺廟內幕！母親手「杖斃」他　2小時殘暴畫面曝
全台確診地圖曝！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰可能性
不忍了！　肯德基店員揭「蛋撻真相」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美韓峰會聯合聲明提台灣！　強調「台海和平穩定」是印太繁榮關鍵

芬蘭慘遭俄羅斯「斷氣」　路透曝：德義將開盧布帳戶繼續買

墨西哥通報首例「兒童不明肝炎」死亡　美CDC：與41型腺病毒有關

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

日媒：拜登訪日「對台釋出強力訊息」　擬再確認擴大嚇阻

拜登首訪亞洲秒爆醜聞！團隊成員醉酒暴打南韓公民　遭特勤局遣返

俄軍逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！殘暴性虐　阿公也難逃魔爪

美擬維持「10萬大兵」常駐歐洲　官員曝2情況部署再擴大

兩大黨均難過半！　澳洲大選登場重點一次看

澤倫斯基硬起來對付普丁！　邀盟國簽署多邊協議「逼俄羅斯賠償」

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

美韓峰會聯合聲明提台灣！　強調「台海和平穩定」是印太繁榮關鍵

芬蘭慘遭俄羅斯「斷氣」　路透曝：德義將開盧布帳戶繼續買

墨西哥通報首例「兒童不明肝炎」死亡　美CDC：與41型腺病毒有關

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

日媒：拜登訪日「對台釋出強力訊息」　擬再確認擴大嚇阻

拜登首訪亞洲秒爆醜聞！團隊成員醉酒暴打南韓公民　遭特勤局遣返

俄軍逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！殘暴性虐　阿公也難逃魔爪

美擬維持「10萬大兵」常駐歐洲　官員曝2情況部署再擴大

兩大黨均難過半！　澳洲大選登場重點一次看

澤倫斯基硬起來對付普丁！　邀盟國簽署多邊協議「逼俄羅斯賠償」

《請叫我總監》譚松韻超百變！職場小白→經理　2單品搭配氣勢滿分

台中肉品市場工人誤觸高壓電　勞工局：若違法可罰30萬並停工

顏清標三弟肝癌病逝！沉默器官「5症狀」小心了　醫勸：4類人快檢查

騎士加裝邊車載「大眼毛乘客」兜風　回頭賣萌融化她：沒戴安全帽

乖巧黑貓送養1年遭退　洗澡睜「萌萌大眼」定格原地惹心疼

禿毛工作犬不被看好　經飼主照顧一年從「咒怨弟弟→蓬鬆洋娃娃」

屏東縣+2265！屏東市、東港鎮確診最多　BNT疫苗民眾詢問度高

看婦科不再尷尬！女性專屬的舒適空間　清新大氣完全零壓力

苗栗+1601！學校下周停課　兒童BNT校園注射延至5／30開始

聰明喵2天破解新餵食器　飼料全噴飛再當「智能掃地機器貓」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

歐美猴痘病例連環爆　7大QA一次看

網美激凸透粉色2點　野外裸臀照惹毛當地人

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

俄軍殘暴性虐　逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！

猴痘無特定療法　重症出現兒童身上

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

乳香尬榴蓮！地方媽媽露奶叫賣業績爆

寵物犬護食牛排　5歲童右臉慘被扯爛

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！

至少10國爆猴痘病例　全球43例

更多熱門

相關新聞

疫情洪峰到！北市幼兒園23日起停課5天

疫情洪峰到！北市幼兒園23日起停課5天

因應下週疫情洪峰期到來，台北市各公私立幼兒園自5月23日起到27日止，停止5天實體課程，啟動幼兒非同步及同步遠距學習。若家長無法照顧，幼兒園應安排基本照顧；私立幼兒園得向市府申請紓困補貼，每生上限1000元。5月28日之後將視疫情滾動修正。

陳時中：台灣成功防疫值得互相學習

陳時中：台灣成功防疫值得互相學習

疫苗加感染有綜合免疫力？柯文哲：戰略講清楚就好

疫苗加感染有綜合免疫力？柯文哲：戰略講清楚就好

黃珊珊拚防疫民調升　柯文哲：她瘦太多、不要太拚

黃珊珊拚防疫民調升　柯文哲：她瘦太多、不要太拚

居隔單新系統下週上路　柯文哲：每天都在自主應變

居隔單新系統下週上路　柯文哲：每天都在自主應變

關鍵字：

兒童不明肝炎腺病毒新冠肺炎新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

唐治平重回八點檔突被消失！

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面