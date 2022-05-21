普丁大女兒怒了？網瘋傳「開小帳」狂嗆西方國家　替爸喊冤

▲37歲的沃倫索娃據傳是普丁長女。（圖／翻攝自TV channel Doctor）



記者吳美依／綜合報導

外界流傳，俄國總統普丁育有3女，37歲大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）在醫學界成就不凡，不僅是一名基因學家，也是國家醫學研究中心內分泌學的首席研究員。記者爆料，她近日透過匿名帳戶，在網路上捍衛普丁對於烏克蘭、同志權利及西方國家的立場，而且砲火相當猛烈。

《每日郵報》報導，在莫斯科國立大學（MSU）醫學院2011年畢業校友的Telegram上，一位暱稱「Maria V」的用戶表示，「西方沒有人需要我們國家的繁榮，他們一直盡其所能，確保這件事不會發生，而且他們還會繼續這麼做。」

▲俄國獨立記者爆出疑似普丁大女兒為父親抱不平的發言。（圖／翻攝Telegram）



關於烏克蘭戰爭，「Maria V」坦言不是非常贊同，但對同學使用「併吞」一詞深感不滿。她還宣稱，莫斯科2014年入侵克里米亞是「人民的意願」。

「Maria V」認為，俄羅斯「不是入侵者，而是受害者，被迫自我防衛。把所有責任推到一個人身上、完全怪罪一個人，就像把所有信仰寄託在一個人身上，就像沙皇那樣，都是胡說八道。我們不像1930年代的德國人，更像是他們驅逐的那些人」，似乎暗示俄羅斯處境與當年的猶太人相似。

俄羅斯37歲獨立記者科列澤夫（Dmitry Evgenievich Kolezev）公布上述截圖，雖尚無法「100%確定」這個帳戶真的就是普丁女兒，「但間接證據及2個消息來源都說，就是她。」他認為，如果一切屬實，那麼沃倫索娃顯然也支持普丁的世界觀，外界試圖透過女兒、施壓普丁停止戰爭的企圖，也就毫無意義了。

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