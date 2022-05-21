　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登亞洲行或訪台？他曝中國最怕「2件事」：一中政策恐瞬間瓦解

▲▼拜登20日出訪南韓。（圖／路透）

▲拜登20日出訪南韓。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登20日展開上任以來的首次亞洲訪問行程，分別將在20至22日訪問南韓，隨後在22至24日訪問日本，以加深與亞洲盟友的關係，共同抗衡中國影響力。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，如今中國最害怕的是，美日將在拜登的亞洲行後，在台灣問題上有所突破，也擔心拜登訪日後，突然抽空訪台，讓中國的「一個中國」政策瞬間瓦解。

矢板明夫在20日發文指出，拜登此次到訪亞洲，是為了佈局烏俄戰爭之後的國際秩序，而本次的訪問恐將對今後的國際形勢產生深遠影響。他認為，拜登亞洲行的首站就先到南韓與新總統尹錫悅會晤，主要是為了加固對中國的包圍網，「南韓上一任總統文在寅是個親中派，這一次，好不容易換了個親美派，要去好好鼓勵一番，順便恐嚇一下隔壁的金小胖，不要輕舉妄動」。

在結束南韓的訪問後，拜登第二站的目的地是日本。矢板明夫認為，拜登出訪日本的目的是為了與日相岸田文雄商量「怎麼對付中國」，「美國目前已在烏俄戰爭掌握了絕對主動權。就像玩遊戲打怪，俄羅斯這個怪已經打得差不多，接下來要開始著手準備和最大的BOSS交手了」。

矢板明夫指出，對付中國這個「大BOSS」必須從軍事和經濟雙管齊下，「軍事上，就是如何協防台灣、阻止中國在南海上的擴張。經濟上，則是怎樣和中國切割，如果世界上的第一大經濟體和第三大經濟體真的全力聯手，那殺傷力是相當強大的」。

中國對於美日兩國可能聯手對付中國一事極為重視，先後派出了外長王毅和政治局委員楊潔篪，分別與日本外相林芳正和美國國家顧問蘇利文（John Sullivan）進行談判。矢板明夫表示，「中國最害怕的是，美日在首腦會談後的共同聲明中，在台灣問題上有所突破；也擔心拜登訪問日本後心血來潮，抽半天時間到台北走一走，因為那將讓中國在國際社會鼓吹多年的一個中國政策瞬間瓦解。」

中國如今改採「與人為惡」的戰狼外交政策，也讓中美兩國的關係產生異於胡錦濤時代的轉變，中方現在已經幾乎失去在水面下和美國溝通的機制。有鑑於此，矢板明夫認為，中國如今對美國打算挺台灣到什麼程度「心裡也沒底」，尤其美國國務院本月初還刪掉了網站上「不支持台灣獨立」等表述，讓中國非常不安。

矢板明夫最後提到，楊潔篪與蘇利文會談後，中方在聲明中強調「台灣問題是最重要、最敏感、最核心的問題」，同時還威脅，如果美國一意孤行，中共會「採取堅定行動」、「我們說到做到」，顯示中國已罕見地被逼到事先放如此狠話。不過矢板明夫也擔心，拜登會不會在關鍵時刻，又犯軟弱低調的老毛病。

 

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／勇士西冠G2大逆轉！　柯瑞轟32分領軍2連勝
中央在這新設篩檢站！　柯文哲火大嗆：不要瞎指揮
快訊／顏清標三弟病逝！　友人哀痛PO文
《黑澀會》小蠻本來不叫小蠻！　隔12年曝「真實藝名」
iPhone出狀況！　他更新iOS後「無法傳訊息」
快訊／狂賀！　黃逸柔、陳界綸勇奪射箭世界盃金牌
日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　僅限制4國家
醫點名「1族群」最該停課！　死亡病例出現遞延效應
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓抗疫無能　反教民眾「偏方」治新冠！官媒狂宣導傳統療法

WHO：猴痘狂傳歐美11國！西班牙三溫暖爆疫情　當局下令關閉

拜登亞洲行或訪台？他曝中國最怕「2件事」：一中政策恐瞬間瓦解

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　標準曝光

歐美「猴痘」病例連環爆　症狀有哪些、致死率多高？7大QA一次看

拜登亞洲行首先參訪南韓三星　「晶片供應問題」成關注焦點

Taiwan Can Help！陳時中投書立陶宛媒體　喊「科技防疫」求入WHA

北韓增21.9萬「發燒病例」1病死　全國10%染疫

俄軍：馬立波亞速鋼鐵廠已「完全獲得解放」

美股震盪激烈　互有漲跌

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

實測 ！Uber開24hrs賺多少　跑遍台北收入近萬：累翻

北韓抗疫無能　反教民眾「偏方」治新冠！官媒狂宣導傳統療法

WHO：猴痘狂傳歐美11國！西班牙三溫暖爆疫情　當局下令關閉

拜登亞洲行或訪台？他曝中國最怕「2件事」：一中政策恐瞬間瓦解

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　標準曝光

歐美「猴痘」病例連環爆　症狀有哪些、致死率多高？7大QA一次看

拜登亞洲行首先參訪南韓三星　「晶片供應問題」成關注焦點

Taiwan Can Help！陳時中投書立陶宛媒體　喊「科技防疫」求入WHA

北韓增21.9萬「發燒病例」1病死　全國10%染疫

俄軍：馬立波亞速鋼鐵廠已「完全獲得解放」

美股震盪激烈　互有漲跌

林為洲通過國民黨初選　將參選竹北市長

自由行必去購物天堂！東京「BICQLO新宿東口店」6／19結束營業

綠酸侯友宜「表演」惹議　蘇貞昌幫緩頰：都是希望解除民怨

廚房一洗碗「排水孔就狂冒泡」！　網友看一眼直呼：該通了

勇士西冠G2大逆轉　柯瑞狂轟32分領軍2連勝

520公布新疫調系統解「居隔單之亂」　他轟：想表達蔡英文聞聲救苦？

上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

遠離喧囂、漫步浪漫水上木棧道！台中5間芬多精包圍森林咖啡廳　

柯文哲反對設篩檢站「瞎指揮」　蘇貞昌喊話：中央地方合作抗疫

府城朋友再等等！貳樓餐廳台南店7月開幕　5／25、26辦大型招募會

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

網美激凸透粉色2點　野外裸臀照惹毛當地人

歐美猴痘病例連環爆　7大QA一次看

猴痘無特定療法　重症出現兒童身上

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！

寵物犬護食牛排　5歲童右臉慘被扯爛

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

至少10國爆猴痘病例　全球43例

俄軍：馬立波亞速鋼鐵廠已「完全獲得解放」

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

拜登安全團隊成員醉酒打人　南韓警方調查

更多熱門

相關新聞

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！

日本預計6月中放寬入境管制，將對入境採檢陽性率較低的國家與地區率先免除入境檢疫、隔離等防疫措施，但部分國家仍將繼續維持，詳細名單預定下週便會公布。官房長官松野博一則表示，預估有高達8成的國家可以免除入境時的防疫措施。另一方面，也有日媒報導，維持限制的僅有4個國家。

拜登亞洲行參訪三星　凸顯重視晶片供應問題

拜登亞洲行參訪三星　凸顯重視晶片供應問題

鄧振中與美貿易代表戴琪會晤　外交部回應了

鄧振中與美貿易代表戴琪會晤　外交部回應了

投資人沒信心！道瓊下跌逾434點

投資人沒信心！道瓊下跌逾434點

芝加哥市區發生槍擊案　2人死亡、8人受傷

芝加哥市區發生槍擊案　2人死亡、8人受傷

關鍵字：

美國北美要聞日本南韓日韓要聞中國拜登台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

唐治平重回八點檔突被消失！

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面