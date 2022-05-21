拜登亞洲行或訪台？他曝中國最怕「2件事」：一中政策恐瞬間瓦解

▲拜登20日出訪南韓。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登20日展開上任以來的首次亞洲訪問行程，分別將在20至22日訪問南韓，隨後在22至24日訪問日本，以加深與亞洲盟友的關係，共同抗衡中國影響力。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，如今中國最害怕的是，美日將在拜登的亞洲行後，在台灣問題上有所突破，也擔心拜登訪日後，突然抽空訪台，讓中國的「一個中國」政策瞬間瓦解。

矢板明夫在20日發文指出，拜登此次到訪亞洲，是為了佈局烏俄戰爭之後的國際秩序，而本次的訪問恐將對今後的國際形勢產生深遠影響。他認為，拜登亞洲行的首站就先到南韓與新總統尹錫悅會晤，主要是為了加固對中國的包圍網，「南韓上一任總統文在寅是個親中派，這一次，好不容易換了個親美派，要去好好鼓勵一番，順便恐嚇一下隔壁的金小胖，不要輕舉妄動」。

在結束南韓的訪問後，拜登第二站的目的地是日本。矢板明夫認為，拜登出訪日本的目的是為了與日相岸田文雄商量「怎麼對付中國」，「美國目前已在烏俄戰爭掌握了絕對主動權。就像玩遊戲打怪，俄羅斯這個怪已經打得差不多，接下來要開始著手準備和最大的BOSS交手了」。

矢板明夫指出，對付中國這個「大BOSS」必須從軍事和經濟雙管齊下，「軍事上，就是如何協防台灣、阻止中國在南海上的擴張。經濟上，則是怎樣和中國切割，如果世界上的第一大經濟體和第三大經濟體真的全力聯手，那殺傷力是相當強大的」。

中國對於美日兩國可能聯手對付中國一事極為重視，先後派出了外長王毅和政治局委員楊潔篪，分別與日本外相林芳正和美國國家顧問蘇利文（John Sullivan）進行談判。矢板明夫表示，「中國最害怕的是，美日在首腦會談後的共同聲明中，在台灣問題上有所突破；也擔心拜登訪問日本後心血來潮，抽半天時間到台北走一走，因為那將讓中國在國際社會鼓吹多年的一個中國政策瞬間瓦解。」

中國如今改採「與人為惡」的戰狼外交政策，也讓中美兩國的關係產生異於胡錦濤時代的轉變，中方現在已經幾乎失去在水面下和美國溝通的機制。有鑑於此，矢板明夫認為，中國如今對美國打算挺台灣到什麼程度「心裡也沒底」，尤其美國國務院本月初還刪掉了網站上「不支持台灣獨立」等表述，讓中國非常不安。

矢板明夫最後提到，楊潔篪與蘇利文會談後，中方在聲明中強調「台灣問題是最重要、最敏感、最核心的問題」，同時還威脅，如果美國一意孤行，中共會「採取堅定行動」、「我們說到做到」，顯示中國已罕見地被逼到事先放如此狠話。不過矢板明夫也擔心，拜登會不會在關鍵時刻，又犯軟弱低調的老毛病。