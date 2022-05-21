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拜登亞洲行首先參訪南韓三星　「晶片供應問題」成關注焦點

▲▼美國總統拜登20日的亞洲行程首先參觀韓國三星公司位於平澤的電腦晶片製造廠，藉此凸顯其關注困擾世界經濟的晶片短缺問題。（圖／路透）

▲拜登的亞洲行程首先參觀南韓三星公司位於平澤的電腦晶片製造廠。（圖／路透）

文／中央社韓國平澤20日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）今天飛抵韓國展開亞洲訪問行程，拜登首先參觀三星公司（Samsung）位於平澤的電腦晶片製造廠，藉此凸顯其關注困擾世界經濟的晶片短缺問題。

美聯社報導，增加晶片供應是拜登國內優先要務之一，今天這項參訪說明他重視此事。去年全球半導體短缺，對汽車、廚房家電和其他商品的供應造成傷害，導致世界通貨膨脹升高，並嚴重削弱拜登在美國選民中的支持率。

拜登這次對韓國和日本為期5天的訪問，將努力處理眾多外交政策問題，但他特別設計了一個行程，明顯是為了顧及美國民眾關切事項。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在總統座機「空軍一號」（Air Force One）上預先說明行程時表示，三星計劃在德州投資170億美元設廠，將「為美國人提供高薪工作，且非常重要的是，這意味供應鏈將更具韌性。」

拜登此行目的也在於加強與韓國和日本這兩個重要盟國的經濟和軍事聯繫，因為美國和中國之間的貿易量雖然很大，但這兩個世界最大經濟體之間的競爭日益激烈。

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，中國注意到蘇利文日前所稱，拜登此次亞洲之行並非與中國搞對抗。

汪文斌在今天的例行記者會上說：「希望美方言行一致，同地區國家一道共商亞太團結合作之計，而不是密謀分裂對抗之策。」

在三星晶片廠迎接拜登的是韓國新總統尹錫悅和三星電子副會長李在鎔。剛上任不久的尹錫悅是一位政治新人，這是他的第一個民選職位，選舉期間他強調對北韓採取更強硬立場，並加強與美國70年的聯盟關係。

晶片短缺，部分原因是由於世界大部分地區逐漸擺脫冠狀病毒疫情，需求強勁。但疫情爆發和其他挑戰也導致半導體工廠關閉。美國政府官員估計，晶片產量要到2023年年初，才會達到他們認可的水準。

美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）的數據顯示，今年前3個月全球晶片銷售額總計為1517億美元，較2021年同期成長23%。

全球逾75%晶片產品來自亞洲。對於這項可能的弱點，美國希望透過增加國內產量，以及透過國會正在談判的一項法案來予以防範，該法案要求政府對晶片產業投資520億美元。

中國侵略台灣的風險，可能切斷美國用於軍事裝備和消費品的高端晶片供應。冠狀病毒疫情爆發期間，北韓仍持續試射彈道飛彈，若其邊緣策略（Brinkmanship，意指到達戰爭邊緣，以讓對方屈服）升級，韓國晶片製造產業也可能面臨風險。

在晶片生產方面，中國以24%的市占率領先全球，其次是台灣（21%）、韓國（19%）和日本（13%）。根據半導體協會的數據，只有10%晶片是在美國製造。

 

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