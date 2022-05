拜登亞洲行首先參訪南韓三星　「晶片供應問題」成關注焦點

▲拜登的亞洲行程首先參觀南韓三星公司位於平澤的電腦晶片製造廠。(圖/路透)

文/中央社韓國平澤20日綜合外電報導

美國總統拜登(Joe Biden)今天飛抵韓國展開亞洲訪問行程,拜登首先參觀三星公司(Samsung)位於平澤的電腦晶片製造廠,藉此凸顯其關注困擾世界經濟的晶片短缺問題。

美聯社報導,增加晶片供應是拜登國內優先要務之一,今天這項參訪說明他重視此事。去年全球半導體短缺,對汽車、廚房家電和其他商品的供應造成傷害,導致世界通貨膨脹升高,並嚴重削弱拜登在美國選民中的支持率。

拜登這次對韓國和日本為期5天的訪問,將努力處理眾多外交政策問題,但他特別設計了一個行程,明顯是為了顧及美國民眾關切事項。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在總統座機「空軍一號」(Air Force One)上預先說明行程時表示,三星計劃在德州投資170億美元設廠,將「為美國人提供高薪工作,且非常重要的是,這意味供應鏈將更具韌性。」

The United States and the Republic of Korea work together to make the best, most advanced technology in the world. This factory is proof. And that gives us both a competitive edge in the global economy if we can keep our supply chains resilient, reliable, and secure. pic.twitter.com/l9NgV9zC9b