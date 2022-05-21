歐美「猴痘」病例連環爆　症狀有哪些、致死率多高？7大QA一次看

記者吳美依／綜合報導

非洲流行病猴痘（monkeypox）擴散至歐洲及北美，目前至少11國出現病例，世界衛生組織（WHO）也於20日召開緊急會議、討論疫情。《每日郵報》指出，猴痘首次在全球範圍傳播，它有哪些症狀、致死率有多高？以下整理常見的8大問答。

▲猴痘原為非洲地方流行病，近期開始在歐美頻傳病例。（圖／路透）

1、什麼是猴痘？



猴痘於1958年首次被發現，用於研究目的的猴群中爆發2波疫情，而剛果民主共和國（DRC）在1970年通報首例人類感染。在此波疫情之前，西非及中非每年都有數千例，但非洲以外的國家很少通報，而且患者通常都有非洲旅遊史。

2、傳播途徑？



猴痘為人畜共通傳染病，傳播途徑很多，例如遭染疫野生動物咬傷，接觸到血液、體液或傷口結痂，甚至食用染疫野生動物。人際傳播途徑包括呼吸道飛沫、開放性潰瘍、體液接觸、觸碰到被感染衣服或被單等等，而在此波感染中，專家也研判，病毒可能透過性行為傳染。

▲猴痘最明顯的特徵為皮疹。（圖／路透）



3、症狀有哪些？

猴痘初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、倦怠、畏寒、淋巴結腫大等等，最明顯特徵是長出看似水痘或梅毒的皮疹，通常從臉部擴散至其他部位，包括手腳及生殖器，經歷不同階段後，結痂脫落。

患者感染後，最長3周才會出現明顯症狀。值得注意的是，很容易被誤認為其他常見疾病。

4、傳染狀況？

患者出現皮疹開始、直至所有結痂脫落，通常為期3周，因人而異。專家指出，此波病例中，高比例患者曾與男性發生性行為，這種傳播模式「高度暗示透過性網絡的傳播。」

值得注意的是，英國20日通報11例，但其中多名患者找不到明顯關聯，意味著可能還有更多病例未被發現，恐怕已出現社區感染現象。歐美專家認為，猴痘大規模爆發的風險很低，但確實令人擔憂，因為歐洲出現社區感染的情況非常罕見。

▲猴痘通常很溫和，大多數患者幾周內能夠康復。（圖／路透）



5、致命率高嗎？

猴痘通常很溫和，大多數患者不需治療、幾周內即可康復。儘管目前已知病例仍有1/10死亡，但專家認為這是因為確診數量太少，真實死亡率更接近1/100。WHO也曾警告，幼兒死亡率更高。

6、是否有疫苗、藥物或療法？



猴痘沒有特定療法，但一些針對天花的抗病毒藥物及療法似乎有效，包括歐盟1月批准的tecovirimat。另據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，被用以治療愛滋的注射型抗病毒藥物cidofovir也可以用來控制感染、遏止病毒生長。

此外，天花疫苗Imvanex及Jynneos也可以預防85%猴痘病例，因為2種病毒同屬於痘病毒科，產生抗體能夠提供交叉保護力。

7、哪些地方有

全球目前12國出現已證實或疑似病例，包括美國、加拿大、西班牙、義大利、葡萄牙、德國、英國、法國、瑞典、澳洲、比利時，而荷蘭病例仍在調查中。

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