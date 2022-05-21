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北韓抗疫無能　反教民眾「偏方」治新冠！官媒狂宣導傳統療法

▲▼北韓國家領導人金正恩親自視察藥局，並下令藥品運輸和供應必須24小時不間斷。（圖／達志影像）

▲北韓國家領導人金正恩親自視察藥局，並下令藥品運輸和供應必須24小時不間斷。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

北韓5月首度承認國內爆發新冠疫情，然而當地醫療資源匱乏，政府卻又拒絕外界的疫苗與其他醫療援助，導致疫情迅速擴展，連日新增發燒人數都突破數十萬例。如今平壤當局卻還透過官媒向民眾宣導偏方，聲稱可以抗疫，然而這些「土法」至今仍未有科學根據證實能夠抵抗新冠病毒。

根據BBC報導，北韓因為PCR檢測量能不足，至今只能用「發燒者」來代稱新冠可疑病例，且因無特效藥與疫苗，使得疫情迅速蔓延。在這樣嚴峻的情況下，當局不但沒有積極作為，卻還透過勞動黨機關報紙《勞動新聞》向民眾推薦各式「傳統療法」來治療所謂的「發燒」。

《勞動新聞》稱，病情較不嚴重的民眾可以飲用薑茶、金銀花茶或是柳葉飲料，因為這類茶水能夠緩解部分新冠症狀，如喉嚨痛或咳嗽，並適時幫患者補充水分。然而事實上，這類茶水根本無法治療病毒本身，且所有熱飲都能達到同樣的緩解作用。

▲▼北韓一名女醫師正在為平壤居民檢測體溫，全國聚焦在防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓一名女醫師正在為平壤居民檢測體溫，全國聚焦在防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，報導還採訪了一對夫妻，他們推薦早晚使用食鹽水漱口來「殺菌」，並稱當局已經將1000噸的食鹽運送至平壤，讓民眾可以泡鹽水來殺菌。

事實上，部分研究雖表明，用鹽水漱口或是洗鼻子，可以幫助對抗由普通病毒所引發的感冒，但是並無證據顯示可以減緩新冠病毒的傳播。新冠病毒主要是透過鼻腔與口腔吸入微小飛沫進入人體，且病毒一旦進入，將會迅速擴散至器官深處，用再多的食鹽水漱口也無法「殺菌」。

北韓官媒還建議民眾服用止痛藥布洛芬（ibuprofen）與阿莫西林（amoxicillin）等抗生素。布洛芬雖能降低體溫，並緩解頭痛與喉嚨痛等症狀，但是不會清除病毒或是阻止病毒發展。而抗生素是用來針對細菌感染而非病毒，甚至還會有抗藥性，因此更不建議使用。

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