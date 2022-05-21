日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　標準曝光

▲日本將從6月起開放多數國家旅客入境免檢疫、免隔離。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本預計6月中放寬入境管制，將對入境採檢陽性率較低的國家與地區率先免除入境檢疫、隔離等防疫措施，但部分國家仍將繼續維持，詳細名單預定下週便會公布。官房長官松野博一則表示，預估有高達8成的國家可以免除入境時的防疫措施。另一方面，也有日媒報導，維持限制的僅有4個國家。

根據日媒報導，日本當局依據各國疫情發展情況以及入境日本時的檢疫陽性比例，將各國分成三大組。其中陽性率最低的為藍組，來自此類組國家的旅客不論是否接種疫苗，入境後皆可免除檢疫、隔離以及自主管理等相關規範。其次則是黃組，該組國家的旅客在入境時仍需接受篩檢並居家隔離3天，不過如果已完成3劑的疫苗接種則可免除。

第三類組則是疫情較不穩定的紅組，所有旅客仍需入境檢疫並在指定地點隔離3天，不過若完成3劑的疫苗接種則可以居家隔離。

松野博一表示，第一類組預計包含100多個國家與地區，也就是說有8成的國家都能在6月免除隔離等防疫措施。而最嚴格的第三組則是只有4個國家。據悉，雖然將以不同標準開放各國旅客入境，但觀光簽證初期仍會以第一組的國家為主，且限定團體旅行。

儘管當局已經決定陸續開放外國旅客入境觀光，但是不論是哪一個類組，基本上還是會要求提供出國前的陰性檢測證明。另一方面，日本也將從6月1日起，將入境上限人數從1萬人提高至2萬人。

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