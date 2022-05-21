　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　標準曝光

▲▼日本疫情,Omicron疫情,日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲日本將從6月起開放多數國家旅客入境免檢疫、免隔離。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本預計6月中放寬入境管制，將對入境採檢陽性率較低的國家與地區率先免除入境檢疫、隔離等防疫措施，但部分國家仍將繼續維持，詳細名單預定下週便會公布。官房長官松野博一則表示，預估有高達8成的國家可以免除入境時的防疫措施。另一方面，也有日媒報導，維持限制的僅有4個國家。

根據日媒報導，日本當局依據各國疫情發展情況以及入境日本時的檢疫陽性比例，將各國分成三大組。其中陽性率最低的為藍組，來自此類組國家的旅客不論是否接種疫苗，入境後皆可免除檢疫、隔離以及自主管理等相關規範。其次則是黃組，該組國家的旅客在入境時仍需接受篩檢並居家隔離3天，不過如果已完成3劑的疫苗接種則可免除。

第三類組則是疫情較不穩定的紅組，所有旅客仍需入境檢疫並在指定地點隔離3天，不過若完成3劑的疫苗接種則可以居家隔離。

松野博一表示，第一類組預計包含100多個國家與地區，也就是說有8成的國家都能在6月免除隔離等防疫措施。而最嚴格的第三組則是只有4個國家。據悉，雖然將以不同標準開放各國旅客入境，但觀光簽證初期仍會以第一組的國家為主，且限定團體旅行。

儘管當局已經決定陸續開放外國旅客入境觀光，但是不論是哪一個類組，基本上還是會要求提供出國前的陰性檢測證明。另一方面，日本也將從6月1日起，將入境上限人數從1萬人提高至2萬人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／勇士西冠G2大逆轉！　柯瑞轟32分領軍2連勝
中央在這新設篩檢站！　柯文哲火大嗆：不要瞎指揮
快訊／顏清標三弟病逝！　友人哀痛PO文
《黑澀會》小蠻本來不叫小蠻！　隔12年曝「真實藝名」
iPhone出狀況！　他更新iOS後「無法傳訊息」
快訊／狂賀！　黃逸柔、陳界綸勇奪射箭世界盃金牌
日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　僅限制4國家
醫點名「1族群」最該停課！　死亡病例出現遞延效應
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓抗疫無能　反教民眾「偏方」治新冠！官媒狂宣導傳統療法

WHO：猴痘狂傳歐美11國！西班牙三溫暖爆疫情　當局下令關閉

拜登亞洲行或訪台？他曝中國最怕「2件事」：一中政策恐瞬間瓦解

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　標準曝光

歐美「猴痘」病例連環爆　症狀有哪些、致死率多高？7大QA一次看

拜登亞洲行首先參訪南韓三星　「晶片供應問題」成關注焦點

Taiwan Can Help！陳時中投書立陶宛媒體　喊「科技防疫」求入WHA

北韓增21.9萬「發燒病例」1病死　全國10%染疫

俄軍：馬立波亞速鋼鐵廠已「完全獲得解放」

美股震盪激烈　互有漲跌

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

實測 ！Uber開24hrs賺多少　跑遍台北收入近萬：累翻

北韓抗疫無能　反教民眾「偏方」治新冠！官媒狂宣導傳統療法

WHO：猴痘狂傳歐美11國！西班牙三溫暖爆疫情　當局下令關閉

拜登亞洲行或訪台？他曝中國最怕「2件事」：一中政策恐瞬間瓦解

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　標準曝光

歐美「猴痘」病例連環爆　症狀有哪些、致死率多高？7大QA一次看

拜登亞洲行首先參訪南韓三星　「晶片供應問題」成關注焦點

Taiwan Can Help！陳時中投書立陶宛媒體　喊「科技防疫」求入WHA

北韓增21.9萬「發燒病例」1病死　全國10%染疫

俄軍：馬立波亞速鋼鐵廠已「完全獲得解放」

美股震盪激烈　互有漲跌

林為洲通過國民黨初選　將參選竹北市長

自由行必去購物天堂！東京「BICQLO新宿東口店」6／19結束營業

綠酸侯友宜「表演」惹議　蘇貞昌幫緩頰：都是希望解除民怨

廚房一洗碗「排水孔就狂冒泡」！　網友看一眼直呼：該通了

勇士西冠G2大逆轉　柯瑞狂轟32分領軍2連勝

520公布新疫調系統解「居隔單之亂」　他轟：想表達蔡英文聞聲救苦？

上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

遠離喧囂、漫步浪漫水上木棧道！台中5間芬多精包圍森林咖啡廳　

柯文哲反對設篩檢站「瞎指揮」　蘇貞昌喊話：中央地方合作抗疫

府城朋友再等等！貳樓餐廳台南店7月開幕　5／25、26辦大型招募會

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

國際熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

網美激凸透粉色2點　野外裸臀照惹毛當地人

歐美猴痘病例連環爆　7大QA一次看

猴痘無特定療法　重症出現兒童身上

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！

寵物犬護食牛排　5歲童右臉慘被扯爛

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

至少10國爆猴痘病例　全球43例

俄軍：馬立波亞速鋼鐵廠已「完全獲得解放」

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

拜登安全團隊成員醉酒打人　南韓警方調查

更多熱門

相關新聞

拜登亞洲行參訪三星　凸顯重視晶片供應問題

拜登亞洲行參訪三星　凸顯重視晶片供應問題

美國總統拜登（Joe Biden）今天飛抵韓國展開亞洲訪問行程，拜登首先參觀三星公司（Samsung）位於平澤的電腦晶片製造廠，藉此凸顯其關注困擾世界經濟的晶片短缺問題。

申請保險、請假證明缺居隔單　25日可上網申請「接觸者隔離證明」

申請保險、請假證明缺居隔單　25日可上網申請「接觸者隔離證明」

國小學生流行「交換口罩」　家長一聽暈倒

國小學生流行「交換口罩」　家長一聽暈倒

台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

共軍疑將日機當攻擊假想標的　日本高度關注

共軍疑將日機當攻擊假想標的　日本高度關注

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

唐治平重回八點檔突被消失！

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面