芝加哥市區發生槍擊案　造成2人死亡、8人受傷

▲芝加哥市區發生一起槍擊案，造成2死8傷。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

芝加哥市中心在當地時間19日深夜，發生一起槍擊案，事件起因於2組年輕人互相鬥毆，隨後演變成大規模槍擊事件，造成2人死亡、8人受傷。

根據美國媒體NPR報導，事件地點距離壯麗大道（Magnificent Mile）只有幾個街區，一處麥當勞附近，已有1人被捕，槍枝也被收繳。

警方尚未公布詳細案情，但是一名目擊者表示，事件源於一起鬥毆事件，看到他們打起來之後，她不想被捲入，就趕快跑走了。

The scene where at least one person has been wounded by gunfire near the intersection of Chicago and State. pic.twitter.com/9Q99yoSaeo — armando l sanchez (@mandophotos) May 20, 2022

芝加哥市長萊特福特（Lori Lightfoot）對槍擊案發表聲明指出，令人髮指的暴力行為，未來將會在該地區街道上，部署更多警察，尤其這次案發的十字路口，就會設置一個哨所。