　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

至少10國爆「猴痘病例」　全球達43例WHO召開緊急會議

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲全球至少10國爆出猴痘病例。（圖／路透，下同）

記者林彥臣／綜合報導

歐洲截至20日至少有8個國家，回報猴痘的病例，包括英國、葡萄牙、西班牙、義大利、瑞典、比利時、法國，在歐洲之外，包括美國、加拿大、澳洲也發現猴痘病例，全球確診病例43例，加上疑似病例共有108例 ，WHO還為此召開緊急會議。

▲▼全球猴痘病例累計108例。（圖／翻攝自WHO）

▲全球猴痘累積確診43例。（圖／翻攝自WHO）

據義大利安莎通訊社報導，義大利羅馬專治傳染病的斯帕蘭扎尼（Spallanzani）醫院19日報告1例猴痘確診病例。

這是義大利今年報告的首例猴痘病例。患者為男性，病情不重，目前住院隔離治療，之前去過西班牙加那利群島。醫院方面還報告了2例猴痘疑似病例。

據法新社報導，瑞典公共衛生局19日發布聲明，報告1例猴痘確診病例。患者來自斯德哥爾摩地區，病情不重，正接受治療。公共衛生局調查員暨傳染病醫師表示，「我們尚不清楚他在哪裡被傳染，正在展開調查。」

法國衛生部19日說，巴黎大區發現一例猴痘疑似病例。法國國家衛生安全署在致醫務人員的信中說，患者體溫超過38攝氏度，身上有小皰疹，伴有不明原因的炎症。

《德新社》19日援引比利時弗拉芒廣播電視台消息報導，比利時安特衛普熱帶醫學學院當天報告一例猴痘病例。患者病情不重，有關方面正在追蹤密切接觸者。

▲▼猴痘。（圖／路透）

另外，葡萄牙繼18日報告5例確診病例後，截至19日確診病例數已升至14例，主要來自里斯本地區。

西班牙19日報告首批7例確診病例，並對22例疑似病例進行相關檢測。當地媒體援引西班牙馬德里地區衛生部門官表示，「未來幾天將出現更多病例，所有確診病例病情不重，看起來與兩條傳播鏈有關」。

鑑於近來歐洲猴痘病例增多，歐洲疾病預防與控制中心19日說正在嚴密監測相關情況，建議對疑似病例採取隔離措施並及時報告，力爭在下周初發布首份風險評估報告。

在北美地區，美國18日報告了今年首例猴痘確診病例，加拿大次日報告2例確診病例。

WHO告訴德新社，在非洲，今年以來已有喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國和尼日利亞報告猴痘病例。

▲▼猴痘。（圖／路透）

WHO 在聲明中提醒民眾和臨床診療機構給予一定關注，如發現不常見皮疹應向專科醫生求診。

「猴痘病毒」於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」，1970年在剛果發現有人類感染，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非，具體病徵與天花相似，但病情較輕微，不過需要幾周時間才能康復。

人類感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。

WHO說，猴痘病毒有西非進化枝和剛果盆地（中非）進化分支。據記載，該病毒西非分支的病死率約為1%，其剛果盆地分支的病死率可能達10%。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
徐新洋101求婚現場曝！　女友「錯愕吐一句話」現場凝結
男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」　急載她們奔醫院
陳芳語520首曬超甜合照！　「窩他懷裡」萬人暴動
Sandy罕見放閃！　跟風520「甜蜜告白帥尪」
孟耿如羊水破「獨自泡產池」硬撐：好怕等不到老公
國小師「微克」抹黑道歉！所屬側翼粉專「連發5文狂罵」徐巧芯
快訊／中華3對3女籃好威！　世中運勇奪金牌
至少10國爆「猴痘病例」　WHO召開緊急會議
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約組織不斷東擴　俄羅斯：將在西部設「新軍事基地」

1908名烏軍投降　基輔命令亞速鋼鐵廠內士兵停止戰鬥

至少10國爆「猴痘病例」　全球達43例WHO召開緊急會議

阿公去世也要看比賽！超狂孫直接「捧頭骨」衝球場：1場都不能錯過

芬蘭啤酒公司推出「北約主題啤酒」：有安全的滋味

東加海底火山大噴發　爆炸規模創現代儀器記錄以來之最

日本宣布鬆綁戶外口罩令！　只要「少交談」不保持距離也免戴

拜登抵達三星電子半導體廠　與南韓總統尹錫悅「握手22秒鐘」

布查「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍

她吃肯德基遞上神秘字條　員工一看秒報警！受虐女被綁多日終獲救

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

瘋狂阿伯狂肇逃還撞警車　警開11槍國道上破窗逮人

北約組織不斷東擴　俄羅斯：將在西部設「新軍事基地」

1908名烏軍投降　基輔命令亞速鋼鐵廠內士兵停止戰鬥

至少10國爆「猴痘病例」　全球達43例WHO召開緊急會議

阿公去世也要看比賽！超狂孫直接「捧頭骨」衝球場：1場都不能錯過

芬蘭啤酒公司推出「北約主題啤酒」：有安全的滋味

東加海底火山大噴發　爆炸規模創現代儀器記錄以來之最

日本宣布鬆綁戶外口罩令！　只要「少交談」不保持距離也免戴

拜登抵達三星電子半導體廠　與南韓總統尹錫悅「握手22秒鐘」

布查「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍

她吃肯德基遞上神秘字條　員工一看秒報警！受虐女被綁多日終獲救

幫助富邦悍將終止滿壘安打荒　葉竹軒的想法很簡單

高宇杰首支場內轟　統一獅說明李丞齡傷勢

網紅爸媽確診「5歲女兒被迫分房」！她崩潰大哭：要抱抱…網心疼

徐新洋101求婚現場曝！　女友「錯愕吐一句話」現場凝結

男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」　急載母子奔醫院

律師曝林巧芯「真心希望被開單」：警察內心劇場怎麼演，跟她無關

中油攜手台泥拚綠能　投入台東地熱案場生產井開發

屏東3校聯軍拚四強　李志傑之子李軍扛開路先鋒

電信基地台「偽裝冷氣壓縮機」　居民抓包恐慌抵制

曾俊欣克服身體不適闖法網會內賽　直呼開心：繼續加油享受比賽

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

國際熱門新聞

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

馬斯克爆露鳥性騷擾空姐！封口費高達740萬

失散不同國家44年！同卵雙胞胎驚見極大智力差異

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

整理父遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁

布查「屠殺現場影片」曝！俄兵行徑全被拍

7cm按摩棒卡住！辣媽整晚「從直腸震到脊椎」

醫學生扮演患者　教授一檢查驚覺罹癌

更多熱門

相關新聞

不只歐美！澳洲爆首起「猴痘」病例

不只歐美！澳洲爆首起「猴痘」病例

歐美爆發罕見猴痘（monkeypox）疫情，澳洲也出現首起病例，一名近期曾赴英國的墨爾本男子確診，目前住院隔離。雪梨也有一起自歐洲歸國後出現症狀的疑似個案，可能成為澳洲第2起病例。

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

歐美加驚爆猴痘　英恐已社區傳染

歐美加驚爆猴痘　英恐已社區傳染

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

英國驚現罕見猴痘病例　大規模感染風險曝

英國驚現罕見猴痘病例　大規模感染風險曝

關鍵字：

猴痘

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面