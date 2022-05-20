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男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」　急載母子奔醫院

▲▼急診,救護車,快篩站 。（圖／記者徐文彬攝）

▲一名路人媽看到男童抽搐，急忙載母子前往醫院。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內本土疫情嚴峻，許多人為求自保都不敢與陌生人接觸，不過花蓮有一名媽媽表示，她的兒子日前突然抽搐須緊急送醫，結果另一名路人媽媽見狀後，趕緊請車上的小孩下車，並將還在等待救護車的2人直接送往醫院，令她相當感動，事後她也PO文尋找這名熱心路人，希望能當面答謝。

這名母親在臉書社團《花蓮人》以「尋找大恩人」為題發文，她的小孩15日深夜11點半在花蓮一處飯店突然抽搐，需要緊急送醫，正等待救護車趕抵時，一名媽媽剛好在飯店門口帶孩子準備下車，對方聽到他們有緊急送醫需求後，二話不說就趕緊把小孩趕下車，並表示願意載母子2人到附近的醫院。

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▲一名路人媽看到男童抽搐，急忙載母子前往醫院。（圖／翻攝自Facebook／花蓮人）

▲原PO相當感謝這名路人。（圖／翻攝自Facebook／花蓮人）

原PO事後感動地說，真的非常慶幸有這位媽媽即時帶他們就醫，兒子才能立刻接受妥善的醫療照護，現在已康復回到家中休養，「回想整件事，真的是我的孩子有這個福氣與這位善人媽媽結緣，想當面跟此善人祝賀答謝！盼請各位花蓮人能幫忙分享把愛傳出去～願善人媽媽一生平安喜樂！」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「疫情恐懼中，終於看到善心一面，祝福你們因疫而結緣，好心將有好報」、「很感人，很溫暖，只是時風日下現在這樣的人不多了」、「天使在人間」、「人間處處有溫情！想再找尋這位恩人或許有困難！但妳放在心上可能有朝一日在某個場合也許會有碰面的機會！祝福妳遇上好心人」。

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