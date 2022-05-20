她吃肯德基遞上神秘字條　員工一看秒報警！受虐女被綁多日終獲救

▲格雷在綁架女友後一直將她軟禁在身邊。（圖／翻攝自曼非斯警方官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國曼非斯（Memphis）一位肯德基員工在15日的晚餐時段，突然收到來自一名女顧客的求救紙條，聲稱自己被男友綁架了，希望員工可以為她提供幫助。於是，這名勇敢的員工立即報警，並成功讓警方在當天下午捕獲該名「恐怖情人」，救出受苦的女顧客。

綜合美媒報導，這位不具名的肯德基員工15日在店內服務時，突然在下午5點左右接獲一名女子的求救紙條。女顧客在紙條中寫道，她的男友格雷（Diego Glay）將她綁架後，就一直把她軟禁在身邊，因此她祈求這名肯德基員工可以幫幫她。

▲在肯德基員工的幫助下，格雷的女友終於擺脫了控制，恢復自由。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這名機警的肯德基員工在了解詳情后，立刻打電話報警，並向警方粗略地描述了涉案男子與其女友的長相，還附上了女顧客寫的求救條。警方趕抵現場後，格雷居然拒絕遵守警方的指示，試圖逃離現場，卻一下就被警方制伏並將其逮捕歸案。

女顧客在錄口供時表示，男友過去不斷地在身體與情感上折磨她，只要她稍微不服從格雷的指示，就會被口頭威脅和毆打，而且格雷還有一把手槍，因此她根本不敢逃走，「我每次試圖離開時，他就會打我的臉，而且他還拿走了我的手機，完全不讓我離開他的視線」。

一名獄警人員透露，格雷目前已被警方關押在謝爾比郡（Shelby）的監獄。他將於6月1日出庭接受審訊，而且保釋金也高達3.5萬美元（約新台幣104萬元）。