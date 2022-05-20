「世界最速男」博爾特生孩子也快　剛滿1年生3個燦笑幫女兒慶生

▲ 博爾特與模特兒女友卡西貝內特育有3個孩子。（圖／翻攝自IG／kasi.b）

記者詹雅婷／綜合報導

牙買加「閃電」博爾特（Usain Bolt）被稱為地球上跑得最快的男人，但對他來說，家庭就是一切，在短短2020年5月到2021年6月期間，就和交往多年的女友連續迎來3個孩子出生，平時不但會在IG分享與孩子們互動的美好時光，更為大女兒舉辦生日派對，大家合唱生日快樂歌，他也露出燦笑，看起來相當幸福。

綜合鏡報、EssentiallySports報導，博爾特與交往多年的模特兒女友卡西貝內特（Kasi Bennett）育有3個孩子。2020年5月，兩人迎來第一個女兒奧林匹亞閃電（Olympia Lightning Bolt），到了2021年6月，兩人宣布生下雙胞胎兒子，分別叫做聖里奧（Saint Leo）及雷霆（Thunder）。

博爾特已於2017年退休，至今保有男子100公尺和200公尺世界紀錄，不過如今的他已把重心轉向家庭。就在本周，他在IG分享幫大女兒奧林匹亞閃電慶生的影片，大家一起合唱生日快樂歌，他也看著女兒露出燦爛笑容，為孩子切蛋糕，抱著親吻女兒，看起來相當幸福。

平時的他也會分享與親子互動的影片，在孩子們坐在椅子上時，他會彎腰擁抱親吻孩子。卡西貝內特則說，博爾特是家中支柱，把整個家凝聚在一起。