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熱氣球恐怖意外！緊急迫降「3人被拋飛」　飛行員5公尺空中重摔

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西南部聖保羅州發生一起恐怖意外，一群遊客開心搭乘熱氣球起飛，飛到一半因強風迫降，卻有3人被拋出藤籃外，包括飛行員。當熱氣球再度升空，靠著繩子吊在空中的飛行員手一鬆，便摔落至下方5公尺的地面上，熱氣球最後則靠著乘客緊急迫降，所幸無人死亡。

根據《鏡報》，這起事件發生於聖保羅州的費利斯港（Porto Feliz），熱氣球17日在博伊圖瓦（Boituva）附近升空，當時載著1名飛行員、1名攝影師及7名乘客，第一次嘗試降落時，包括飛行員在內的3人被甩出藤籃外。

▲▼ 巴西熱氣球意外。（圖／聖保羅消防局）

▲ 乘客合力使熱氣球降落地面。（圖／聖保羅消防局）

當熱氣球觸地後再次升空，飛行員仍緊抓著繩索，整個人被吊在空中，但後來不慎鬆手，便從16英尺（約5公尺）高空摔落，所幸傷勢危及性命。但截至18日上午，傷者中仍有2名婦女在醫院治療。

根據其他乘客說法，意外前飛行員告訴他們將準備著陸，但沒有跟他們說發生緊急狀況，沒想到熱氣球急速下降，籐籃碰的一聲衝撞地面，導致所有人都受傷。熱氣球重新升空後，未受過訓練的乘客合力拉繩子使其迫降地面。

飛行員事後說明，由於風向突然改變，他被迫緊急迫降。但調查人員指出，該地區當天發布強風警報，根本不該進行熱氣球活動。警方已經展開調查，以確認熱氣球業者Aventurar Balonismo是否危害人身安全。

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