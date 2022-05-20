驚悚！澳洲市場出售手套　竟是用「貓咪毛皮」製成

▲「貓咪毛皮」手套震驚各界。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

動物毛皮製成的產品若沒標示清楚，常引起爭議或使不知情消費者無意間購入。澳洲墨爾本（Melbourne）的維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）日前就發生了相關爭議，竟在無標籤手套中驗出家貓毛皮，震驚各界。

據《衛報》報導，經澳洲動物正義黨（Animal Justice Party）和集體時尚正義團體（Collective Fashion Justice ）的調查，揭露了這件事。活動人士表示，維多利亞女王市場販售無標籤毛皮手套，以每對20美元（約台幣592元）販售，卻被檢驗出含有家貓毛皮。

此事件引起許多人撻伐，動物正義黨議員安迪·梅迪克（Andy Meddick）表示，「令人震驚的是，有人走進市場購買了產品後，才發現裡面有家貓毛皮。」集體時尚正義團體的總監哈坎森（Emma Hakansson）也表示，「在不知不覺中穿到貓皮，會讓大多數澳大利亞人感到恐懼。」

對於貓皮手套事件，維多利亞女王市場聲明「不知道市場上出售含有貓毛的商品。」對此，動物正義黨議員梅迪克，則呼籲政府禁止皮草，「這樣的禁令才能保護澳大利亞消費者，免於使用本質上殘忍但合法的商品。」