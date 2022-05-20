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北韓版陳時中？　他每天登新聞「報數字」　磁性嗓音爆紅引關注

▲▼最近北韓官媒電視新聞報導，每天上午9時30分都會出現防疫官員柳英哲親自報告疫情數據。（圖／路透社）

▲最近北韓官媒電視新聞報導，每天上午9時30分都會出現防疫官員柳英哲親自報告疫情數據。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）新冠肺炎疫情今年4月底爆發，官媒於本月12日起正式承認有死者因感染Omicron亞變種病毒BA.2病逝。不過自此後，每天上午9時30分都有一名聲音柔和有力、具知性形象的男子代表防疫部門公佈疫情數據、講述國家防疫方針，就連《路透社》都開始關注，將其譽為「北韓版佛奇」。

根據《路透社》，自從北韓新冠疫情爆發後，從本周起每天早上9時30分，在官媒「朝鮮中央電視台」的新聞報導上，都有一名自稱國家非常防疫司令部的男性官員親自報導疫情數據，包括每日新增發燒患者、新增死亡患者數等，以及包括平壤市與各道、市的疫情狀況，該名官員是目前鮮為人知的柳英哲（류영철，音譯），其扮演角色宛如美國防疫首席專家佛奇、南韓前疾病管理廳長鄭銀敬、台灣衛福部長陳時中。

▲▼北韓一名女醫師正在為平壤居民檢測體溫，全國聚焦在防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓一名女醫師正在為平壤居民檢測體溫，全國聚焦在防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，在全球爆發新冠肺炎疫情的2年多時間內，北韓長期以來嚴格封鎖邊境，從未向世衛組織（WHO）通報過任何一起感染案例，即便平壤當局宣稱國內「零確診」，但外界卻認為是該國依照政治傳統嚴格封鎖消息洩漏，而非國內真正無疫情傳出。

不過自從今年4月底開始傳出大量的發燒症狀疑似患者，同時官媒於5月12日首度坦承國內疫情爆發、宣布進入緊急狀態後，北韓似乎吸取、借鑑許多國家的防疫經驗，同時改變防疫策略，透過官媒電視台向民眾發佈關於新冠病毒傳播的詳細數據，以及如何避免病毒傳播、如何配合政府防疫政策，以及孕婦等各種患者建議服用何種藥物。

▼柳英哲在北韓新聞報導中詳細說明疫情數據。

根據北韓官媒《朝中社》，柳英哲在國家非常防疫司令部工作，該政府部門似乎是為對抗新冠疫情而設立。與南韓的防疫部門一樣，北韓防疫當局在疫情爆發後也會每天舉行簡報會議，由柳英哲主持、並由朝鮮中央電視台在新聞報導播送，不過現場並無記者提問。

在北韓官媒新聞報導畫面中，主持國家非常防疫司令部簡報會議的柳英哲穿著西裝、戴上牛角框眼鏡，給電視機前觀眾明智形象，且其發言能切中問題要點，展露出與眾不同品質。《路透社》將柳英哲比擬為美國首席防疫專家佛奇、南韓前疾病管理廳長鄭銀敬。

▲▼南韓疾病管理廳長鄭銀敬（圖／達志影像）

▲報導將柳英哲的角色比喻為南韓前疾病管理廳長鄭銀敬。（圖／達志影像）

目前對於柳英哲的相關醫學背景所知甚少，南韓統一部某官員透露，柳英哲先前曾擔任過類似職務，但無法得知他是否是最近在電視報導主持簡報會議的人。

南韓北韓大學院教授梁茂進（양모진）分析後表示，「北韓官媒在應對新冠疫情時呈現出明顯的開放姿態，這與金正恩所提的高透明、承認缺失、建構正常國家的意圖是一致的。此舉可以鼓勵民眾勇於報告症狀、共同努力控制疫情，這是公眾參與的關鍵。」

不過梁茂進也認為，北韓可能有意在官媒報導中刻意隱瞞死亡患者數，因為從平壤當局公佈的死亡數據來看，其病歿患者數比其他國家減少得太多，「死亡人數被低估，可能是因為當局想減少政治麻煩。公佈死亡數據需經過政治考量，一旦死亡數激增，恐怕將激起民眾的恐懼情緒。」

根據《朝中社》今（20）日上午報導，截至昨（19）日下午，北韓全國累計發燒疑似症狀患者數達224萬1610人、累計死亡數為65人、累計治癒患者數為148萬6730人，目前尚有75萬4810人接受治療當中；而從18日下午6時至19日下午6時，新增26萬3370人發燒，其中當局新增治癒24萬8720人，同時新增2人死亡。

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