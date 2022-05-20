不只歐美！澳洲爆首起罕見「猴痘」病例　自英國入境後確診

▲ 歐洲多國出現猴痘病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐美爆發罕見猴痘（monkeypox）疫情，澳洲也出現首起病例，一名近期曾赴英國的墨爾本男子確診，目前住院隔離。雪梨也有一起自歐洲歸國後出現症狀的疑似個案，可能成為澳洲第2起病例。

猴痘為感染罕見病毒引發的疾病，不易人傳人，症狀包括發燒、皮疹及淋巴腫大，本為中非、西非地方性疾病，近來卻在英國、西班牙、葡萄牙、美國、義大利、瑞典、法國及加拿大現蹤。

根據澳媒《9news》，澳洲首起猴痘病例出現在維多利亞州，墨爾本一名30多歲男子16日自英國回國後出現症狀，立即就醫，經檢測確認感染猴痘，住院接受隔離，症狀輕微。

新南威爾斯州則有一起疑似個案，一名40多歲男子剛結束歐洲旅遊返回雪梨，幾天後出現症狀，正在家中和接觸者一起隔離。新州衛生部長哈札德（Brad Hazzard）說明， 目前仍在進行檢測，未來一天內可確認該名男子是否感染猴痘。

維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）指出，這種病毒不易人傳人，通常會在2至3周內自行消失，透過直接接觸破損皮膚、病變部位的液體或膿液傳播，或是長時間面對面接觸造成的呼吸道傳播，症狀類似流感，皮疹會搔癢、疼痛。

阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital）傳染病內科醫師艾倫（Allen Cheng）也表示，「這不是新冠肺炎」，傳染性遠低於新冠病毒，在墨爾本現蹤不會對更廣泛的社區造成多大的影響，也不會敦促人們暫緩旅行，但旅行中應對症狀保持警惕。

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