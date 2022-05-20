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疫情升溫！嘉義市宣布國中小以下　下周停止實體課程

▲▼ 嘉義市國中小停課一周 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國中小停課一周 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國疫情延燒，確診數逼近十萬情況之下，全國各縣市中小學以下紛紛跟進暫停實體課程，嘉義市20日宣布，高中以下學校下週停止實體教學。

教育處表示，據中央疫情指揮中心的說法，確診高峰尚未到，嘉義市又是全國人口密度第二高城市，為了孩子健康考量，即便早已做好線上的指引與反覆的演練，仍謹慎應對！近日行政端遇到班級反覆停止實體課程的情況，因此，必須以維持最大教學正常化的方向，順應民意，宣布高中以下學校下週停止實體教學。

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處長林立生表示，防疫備戰停止實體改線上，嘉義市相關作為如下：

⚫家長若有照顧上之需求，學校、幼兒園需提供學生到校協助。
⚫授權國小各校防疫長可調整畢業考和施打疫苗日期。
⚫居家遠距上課期間，學生上課如有設備需求，可向學校申請借用平板。
⚫居家遠距教學期間，師生如有呼吸道症狀，應立即就醫。
⚫非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程，但也必需考量家長需求，提供學童到校協助。
⚫補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學之需求，務必做好相關防疫工作，讓家長安心。
⚫倘有停課，補習班、課照中心及公私立幼兒園應依據定型化契約或收退費辦法，與家長溝通好後續補課及退費事宜。

市長黃敏惠希望，暫停實體課程改遠距教學，必須做到完善準備，教學效果不能打折，並審慎注意疫情發展，滾動修正各項準備，依據確診數據變化，做好各項學習部署，相信會對未來疫情影響教育的情形，更有掌握，讓人民更安心！

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