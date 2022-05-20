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新冠病毒存活時間曝光！　家人確診「3清潔重點」要做好

▲▼清消 。（圖／CFP）

▲新冠病毒可停留在物體表面數日，因此定期清潔和消毒家中物品可減少染疫風險。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新冠病毒除了可以通過直接接觸、空氣或飛沫傳播外，也有萬分之一機率能通過物體表面傳播。最近有研究曝光新冠病毒存活在各種表面的不同時間，還強調人們只需用清潔劑就可輕鬆減少物體表面的病毒數量。不過，若人們被迫與確診者共處一室的話，那麼清潔消毒、做好防疫措施、保持良好通風這3步必不可少。

新冠病毒存活在各種表面的時間

據健康網站Web MD報導，研究室實驗證明，新冠病毒可以存活在不同物體表面的時間並不相同，其中在金屬表面的時間最長，可達9天之久。Web MD強調，相關發現是否適用於現實世界尚未可知，不過人們可以將相關實驗結果當作防疫的參考。

▲▼新冠病毒存活於各種表面的時長。（圖／記者葉睿涵製表）

▲新冠病毒存活於各種表面的時間。（圖／記者葉睿涵製表，可點圖放大）

一般情況的清潔重點

儘管美國的新冠防疫指南稱，除非家中有人染疫，或是過去24小時內曾有新冠確診者到訪家中，否則民眾無需特別為物體表面消毒，不過為了減少感染新冠病毒的機會，Web MD建議，在家中未有染疫者的情況下，民眾應注意以下幾個清潔重點：

1. 定期打掃房間
2. 定期清潔經常接觸的表面（如門把、桌子、電燈開關）
3. 家裡有客人到訪後及時消毒與打掃
4. 勤洗手

▲▼清消 。（圖／CFP）

▲若家中有人確診，民眾應加強清潔與消毒，並在清潔過程中做好防疫措施。（示意圖／CFP）

家中有人確診的特殊清潔方式

若家中有人染疫，或是家裡曾有確診者在過去24小時內到訪的話，那麼民眾就有必要更頻繁地清潔家裡，並使用消毒劑對房子消毒。如果健康的民眾被迫必須與新冠患者共用空間的話，那民眾務必要戴好口罩和手套，對相關區域進行清潔與消毒，並打開門窗、保持良好通風，以減少病毒感染機會。

另外，家中新冠確診者痊癒後，民眾也應在他們待過的地方進行清潔與消毒，不過如果家中病人已痊癒3天，就無需再進行日常清潔以外的特殊清潔和消毒了。

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