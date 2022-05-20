南韓煉油廠大爆炸「1死9傷」　恐怖畫面曝！10公里外民宅都在晃

▲ 南韓蔚山市S-Oil工廠爆炸。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓蔚山市一座煉油廠19日晚間發生大爆炸，逾10公里外都能感受到強烈震動，火焰竄至100公尺高，當時正在廠內的工人中有1人不幸身亡，另有9人輕重傷。事發逾10小時後，消防人員至今晨仍在奮力灌救。

綜合《東亞日報》、《紐西斯新聞社》報導，位於蔚山市蔚州郡溫山工業區的S-Oil工廠19日晚間約8時51分發生爆炸，事發前在烷基化過程中，丁烷壓縮閥突然故障，未料修復後嘗試重新啟動時發生意外。

事故當時現場有S-Oil員工14人、外包工人11人、設備業者1人等共26人，其中1名30多歲外包工人死亡，死因應為爆炸造成的窒息或燒死，另有9人輕重傷，大部分是因爆炸及火災造成的燒傷，其中7人仍在治療，2人已經出院。

這起爆炸伴隨「砰」的一聲巨響，10公里外的蔚山南區及中區都可聽見，民宅跟著震動，火焰更是竄至100多公尺高，濃煙籠罩天空。有民眾出門散步時聽見一連串爆炸聲，接著就看見溫山工業區竄起陣陣黑煙，也有許多網友上傳火災畫面。

蔚山消防當局獲報後出動52輛消防車及108名人力，徹夜灌救10小時後，至今晨7時仍在持續，由於現場有許多易燃物，預估仍須2至3小時才能完全撲滅。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》