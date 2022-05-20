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企業輸入員工快篩重啟「期限縮短」　僅能申請27品項不得販售

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲快篩試劑資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部食藥署日前公布，於8月31日前開放「企業申請員工自用專案輸入快篩試劑」，但一週後有企業發現該公告已經下架，對此，食藥署昨回應「網站更新中」，今日重新上架公告，但縮短輸入期限至6月30日止，申請數量以每員工100劑為限，且僅能供員工防疫自用，不得販售。

食藥署5月11日公布開放「企業申請員工自用專案輸入家用快篩試劑」，內容提到，國內企業即日起至8月31日前，可自行向國外購買並輸入指定家用快篩試劑，申請數量以檢附的員工名冊數量為限，每位員工可申請100劑，但8月31日前僅能申購一次。

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不過，食藥署5月18日卻無預警下架該公告，讓部分想申請自購快篩的企業相當錯愕。食藥署今（20）日表示，考量疫情升溫，企業防疫需求增加，即起至6月30日前重新開放企業輸入員工自用快篩試劑，申請中案件也適用。企業得委託醫療器材商向食藥署提出申請，但申請產品以通過我國EUA產品為限。

依據食藥署公布名單，截至5月13日通過我國EUA的快篩試劑共27項，供應快篩實名制的羅氏、亞培也在列。食藥署提醒，核准輸入之產品僅供企業內部員工防疫自用，不得販售。

▼開放企業輸入自用快篩，申請數量以每員工100劑為限。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

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