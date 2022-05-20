研究：Omicron在物體表面可存活更久　附著「1材質」至少能活10天

▲研究發現，新冠病毒變異株Omicron的亞變種「BA.1」在光滑、多孔洞等各種表面的穩定性高於原始毒株。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

新研究發現，Omicron的BA.1變異株在多種物體表面上都能穩定存活一段時間，且穩定性都高於原始的新冠病毒株「SARS-CoV-2」，尤其在光滑的不銹鋼表面可活至少10天。研究作者認為，這顯示Omicron極有可能透過污染物體作為傳播途徑。不過，由於研究是在實驗室中進行，並未考量實際環境因素。

美國CDC的《新興傳染病》雜誌刊載一項香港大學研究，科學家將BA.1變異株與SARS-CoV-2原始株在21°C至22°C實驗室環境中，滴在各種光滑或多孔洞的表面上，結果發現，原始株在所有不銹鋼、聚丙烯（PP）塑膠片，以及3分之2的玻璃表面上無法存活超過4天，剩下最後一個玻璃表面樣本到第7天後也找不到任何具傳染性的原始株病毒。

然而，BA.1卻能在上述材質的表面上穩定存活超過7天，在光滑的不銹鋼表面上甚至在第10天還能檢測到活病毒。另外，在多孔洞表面的實驗中，例如紙巾、印刷用紙等材質，BA.1也表現出更高的穩定性。實驗發現，BA.1可以在紙巾上至少存活30分鐘，在印刷紙上15分鐘後仍可測出活性，相較之下，原始株則無法檢出活性。

香港大學研究助理教授錢永康在內的研究作者認為，儘管研究仍有局限性，例如病毒滴定的細胞可能影響結果，以及控制良好的實驗室環境和真實世界的條件有所差異等，但病毒在物體表面的穩定性仍是防疫策略應該考慮的因素，因為目前研究顯示，Omicron的亞變種毒株極有可能透過污染物體的途徑傳播。

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