屠殺畫面曝光！男帶弓箭和獵刀闖超市　「把老人當動物射殺」5死　

▲男帶著弓箭跑進超市大屠殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

挪威38歲男子埃斯彭(Espen Andersen Bråthen)去年手持弓箭闖進超市大屠殺，企圖造成11人死亡血案，最後5人身亡。這起殘忍案件近來開庭審理，並且首次向大眾公開事發畫面，讓案件再度獲得關注。

法庭近來公開埃斯彭2021年10月13日在當地超市Co-Op Extra Supermarket犯案畫面。影片中可看到，身穿白背心的埃斯彭，手持巨大弓箭闖進超市中，腰帶還插著一把獵刀，把人當作獵物一樣，一看到人就冷血射殺。

事件造成5名受害者死亡，年齡都是52歲至78歲長者，其中4人是女性。埃斯彭在法庭上辯稱，他原本以為自己快失明，殺人可以讓他「重生」，所以趕在眼睛還看得到前犯案，不過他現在知道那是自己的錯覺，為所犯下的錯誤後悔。

曾在挪威軍情處任職的埃斯彭，後來皈依伊斯蘭教並拍攝影片，曾成為警方關注對象，不過精神鑑定報告顯示，埃斯彭犯案不是出於宗教或意識形態等動機，而是因為患有精神疾病。辯護律師希望能以精神狀態錯亂為由，讓他免於入獄改被關押在精神病院，案件仍在審理中。

