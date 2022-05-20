普丁二女兒爆交「新男友」　竟和澤倫斯基同姓！老爸尷尬了

▲ 提霍諾娃曾是雜技搖滾舞蹈家。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯侵烏之際，總統普丁的煩心事恐怕又添一樁。他的二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）5年前和俄國最年輕的億萬富翁離婚，最近被爆出新男友是知名芭蕾舞蹈家，巧合的是他竟和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）同姓。而提霍諾娃為了遠在德國的男友，2年間搭機來回逾50次，也生下一名女兒。

現年35歲的提霍諾娃是普丁和前妻柳德米拉（Lyudmila）生下的二女兒，曾是雜技搖滾舞蹈家，目前擔任莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長，2017年結束和億萬富翁沙馬洛夫（Kirill Shamalov）的婚姻關係，不久後開始和知名芭蕾舞者兼導演伊戈爾．澤倫斯基（Igor Zelensky）約會。

▲ 普丁和和前妻柳德米拉生下二個女兒，現都受到國際制裁。（圖／路透）

《衛報》報導，俄國獨立媒體IStories及德媒《明鏡周刊》聯手調查，首度披露二人的戀情，且他們還有一名2歲的女兒。不過這名52歲的準女婿和澤倫斯基同姓，恐怕令普丁十分尷尬。

IStories指出，住在莫斯科的提霍諾娃為了和擔任巴伐利雅國家芭蕾舞團導演的澤倫斯基見面，2017至2019年間搭機往返莫斯科及德國慕尼黑超過50次，不僅包機費用由政府全額支出，還有普丁的安全人員陪同。

然而，在俄國侵烏引發的西方制裁之下，提霍諾娃實際上無法前往慕尼黑和澤倫斯基相聚。澤倫斯基也傳出已於4月退出舞團，原因是他拒絕譴責俄國入侵行動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》