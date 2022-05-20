　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

▲台東縣校園染疫情形嚴重，考量下星期是疫情的高峰期，因此採取最新停課措施。（圖／台東縣政府提供）

台東縣校園染疫情形嚴重，考量下星期是疫情的高峰期，因此採取最新停課措施。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府教育處19日晚間宣布，全縣高級中等以下學校（含公幼）自5/23起暫停實體課程至5/27，改採線上教學，國小低年級原則上採非同步教學。私幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園及補習班、課照中心安親班尊重各校彈性決定，也可彈性暫停實體課程。

另國中九年級學生及高中三年級學生自5/23起停課，並於畢業典禮前一天返校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣校園目前已有113生、15師，累計共1047生、118師確診，校園染疫情形不可謂不嚴重。教育處表示，依據CDC的專家意見，下星期是疫情的高峰期，希望將校園感疫風險降到最低，以保障學生健康為優先，且考量醫療負擔及多數學校停課復課又停課也造成學校教學上的困擾，因此採取最新停課措施。

教育處説明，考慮家長照顧問題，比照去年停課的模式，如家長無法請假在家照顧孩子，學校仍需承擔照顧的責任，學校老師停課期間原則上仍到校實施線上教學，如有照顧12歲以下子女的需求或有特殊原因經校長同意者可實施居家辦公；停課期間有施打疫苗的需求仍可請學生到校施打，或學校有其他情形需學生返校服務或參與活動者，經家長同意仍可到校參與學校活動。

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
快訊／520高峰到！今衝破10萬大關？　陳時中下午說明
「辦公室裡最髒的地方」排行！　醫：1位置比馬桶蓋髒400倍
快訊／徐巧芯遭抹違停「不給開單」　信義警緊急補開罰單了
媽祖一來就賣掉2台車！　白沙屯媽突衝車廠員工感動下跪
快訊／致災性豪雨狂炸恆春半島！　水淹民宅車拋錨
確診破百萬！蔡英文、蘇貞昌、陳時中遭告發涉殺人罪
取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答
醫療量能沒崩潰？　護理師揭真相：只是維持病人活著
鄭明典PO這圖示警「紫色的來了」　網驚炸彈即將降落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

國人還房貸平均需24年　跌破眼鏡！這區還貸最快

慧洋通過配發5.5元現金股利創新高　董座：負債比降至50%為目標

「河床甜點」在台南回歸！即起試營運　店址、內用規範曝光

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

「救命神器」急缺嬰幼兒管線！賈永婕再出手：先進台灣吧…一聽需求心碎了

「國道休息站」被抄了！狂傳辣照供選妃　老司機哀嚎送情書惜惜

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　還債88萬…仍欠1934萬

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

1縣市豪雨特報！　今起「滯留梅雨」到週四

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

夫欲賣祖產救癌母！她嗆：再活也沒幾年

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發！現場擠爆萬人

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

台南滷味400　她罵遇到詐騙集團

更多熱門

相關新聞

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

國內疫情持續高溫、連日確診破萬，今天更突破9萬例，因應嚴峻疫情已有多間大學公告遠距教學至學期末，而國中小、高中究竟是採實體上課還是遠距教學，也是家長與學生關注的議題，各縣市做法與時程也陸續出爐，對此，《ETtoday新聞雲》也整理了目前全國17縣市最新做法如下：

台南高中以下學校23日至29日全面暫停實體課程

台南高中以下學校23日至29日全面暫停實體課程

教部明再配發60萬劑快篩試劑到校園

教部明再配發60萬劑快篩試劑到校園

宏碁董座陳俊聖打3劑疫苗出國仍確診　靠吃這樣食物抵抗病毒

宏碁董座陳俊聖打3劑疫苗出國仍確診　靠吃這樣食物抵抗病毒

即／台中+7444！盧秀燕宣布高中以下5/23-27停實體課

即／台中+7444！盧秀燕宣布高中以下5/23-27停實體課

關鍵字：

校園染疫高中學校暫停實體課程

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

洪偉明親姊染疫離世！

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面