50年嗑3.2萬個大麥克！狂粉天天麥當勞報到　要吃到過世那天

記者詹雅婷／綜合報導

美國68歲男子葛羅斯克（Don Gorske）愛「大麥克」成痴，50年來吃掉3.2萬多個大麥克漢堡，幾乎天天到麥當勞報到，這段期間只有8天沒吃到大麥克，不但成為金氏世界紀錄保持人，更計畫要吃到過世那一天，因為「我真的沒有別的東西想吃了」。

▲葛羅斯克愛「大麥克」成痴，過去50年只有8天沒吃到大麥克。（圖／翻攝自guinnessworldrecords，下同）

綜合每日郵報等報導，葛羅斯克1972年5月17日這天開著車來到麥當勞，買下3個大麥克回到車上吃，那一刻讓他瞬間意識到自己有多愛大麥克。從那天起，他幾乎天天到麥當勞報到，開始記錄吃進嘴巴裡的每一份大麥克，使用日曆記下數量，每年都會整理好留存下來的收據與包裝。

到了1999年，葛羅斯克因為吃掉1萬5490個大麥克創下金氏世界紀錄，成為一生中吃最多個大麥克漢堡的人。不但如此，他年復一年打破自己「大麥克紀錄」，2018年吃下第3萬個大麥克，在2022年5月17日50周年紀念日這天，他已經吃下3.2萬多個大麥克。

Today's the day for Don Gorske!



He has eaten a Big Mac from @McDonalds EVERY DAY for the last 50 YEARS!



Here's his story pic.twitter.com/L93K32RI6v — Guinness World Records (@GWR) May 17, 2022

過去50年這段期間，他只有8天沒有吃到大麥克，一次是在1982年，他冒著暴風雪開車出門卻發現麥當勞已經關門，另外在母親過世的那天，他也沒有吃大麥克。

多年下來，葛羅斯克對大麥克的熱愛未減，每次咬下漢堡的那一刻都像第一次吃到的感覺，更計畫要吃到過世那一天，「我真的沒有別的東西想吃了」。