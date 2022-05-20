傳李根大尉將返回南韓！　烏克蘭傭兵團證實：回國接受復健治療

▲李根大尉在指揮特殊偵察任務時受傷，傳將返回南韓接受復健。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓知名網紅「李根大尉」（이근대위）作戰經驗豐富，曾遠赴索馬利海海域作戰，還曾以海軍特戰隊大尉之姿退伍，在俄烏戰爭爆發後更遠赴烏克蘭協助作戰。日前傳出李根在指揮一場特殊偵察任務時負傷，烏克蘭國際傭兵團在官方社群證實，李根短期內將返回南韓接受復健等治療。

根據韓媒《中央日報》，烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）於當地時間19日在官方Instagram上發文表示，「我們的兄弟和好友，李根大尉（@rokseal）在戰場上受傷了。他接受了烏克蘭陸軍醫療服務部門的治療，不過他將回國（南韓）接受復健治療。」

不過文中也向烏克蘭人民與各界粉絲承諾，返回南韓後的李根並不會一去不復返，內文祈禱李根能夠早日康復，「李根不會一去不回，他將很快返回戰場、恢復工作，並再次保衛烏克蘭人民。李根，謝謝您的協助。我們期待著您重返我們的行列。」

據悉，李根大尉的YouTube頻道「ROKSEAL」管理者曾透過社群平台發文表示，李根在烏克蘭南部指揮一場特殊偵察任務時受傷；李根本人也曾於14日接受當地媒體《新烏克蘭之聲》（nv.ua）專訪時坦承，在最後作戰時受傷，被送往軍醫院接受幾天治療。

李根透露擔憂回到南韓後會遭到南韓法律懲罰，「韓國法律實在太奇怪，我若回到母國（南韓），就會因為參戰而在機場被公然逮捕。因此我希望能從烏克蘭政府獲得請願信函，期盼能在法庭上發揮效力。」

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