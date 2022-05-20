巨乳正妹IG被封鎖　自曝和Meta員工「多次做愛」成功奪回帳號

▲美國巨乳網紅「凱蒂垃圾」（Kitty Lixo）自爆和Meta公司的多名員工上床，只為了拿回被封鎖的IG帳號。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

美國巨乳網紅兼直播主「凱蒂垃圾」（Kitty Lixo）的Instagram帳號曾多次遭到封鎖，她上節目時透露，她是靠著和Meta公司的多名員工發生「數次」性關係，來解決這個問題，最後果真順利拿回帳號。

美國podcast節目「No Jumper」先前邀請了「凱蒂垃圾」訪談，沒想到她竟語出驚人，自爆曾和多名Meta公司員工上床，只為了拿回被封鎖的IG帳號，這席發言被以影片方式上傳至推特，至今點閱次數已突破126萬次。「凱蒂垃圾」說，她的帳號曾莫名被封鎖3、4次，第一次被封的時候，她就和一名在IG部門工作的男性友人上床，要他幫忙奪回帳號。

「凱蒂垃圾」表示，「他真的這麼做了，而且他人真的很好。」她補充說，那名男性床友向她說明了封鎖帳號的審查過程。報導指出，儘管不確定她的帳號為何被封，但Meta社群規範中，色情網站廣告是被禁止的，而「凱蒂垃圾」經常在帳號頁面附上她在OnlyFans開設的色情帳號網址。

此外，「凱蒂垃圾」也分享了其他拿回帳號的經驗，每當她被封鎖後就會去肉搜相關部門員工的LinkedIn或Facebook帳號，不斷發訊息糾纏對方，若無回應她就會回到IG，藉由「小帳」嘗試私訊許多員工，其中一定會有一些認識她或是曾看過她上節目的人，最後就會見面聊聊，並和一部分的人上幾次床，「我就這樣成功拿回帳號2、3次了。」

她表示，這方法看起來似乎很卑鄙，但卻凸顯了IG內部決策的漏洞與獨斷性，「如果他們拒絕了你第一次的申請，基本上要做的就是不斷嘗試，提交多次回報，這樣也許會遇到一名喜歡你、支持你的審查員工，你就能拿回帳號。」她聲稱，審查者可能只是因為不喜歡申請者的長相，或者懶惰，不在乎這件事，不認真審查，他們就會封鎖帳號，並堅持這個決定。

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