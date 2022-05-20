美CDC建議　5至11歲兒童應接種第3劑輝瑞BNT疫苗

▲ 紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐二年後，一度緩和的美國疫情近期再度升溫。美國政府顧問19日表示，5至11歲兒童應接種第3劑輝瑞/BNT疫苗，美國疾病管制與預防中心（CDC）迅速採納顧問建議，開放對此年齡層的兒童施打加強劑，希望在確診數回升之際提升對兒童的保護力。

根據《美聯社》，美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）聲明指出，5至11歲兒童疫苗接種落後於其他年齡層，使他們更容易染上嚴重疾病，「此年齡層已施打1800萬劑疫苗，我們知道這些疫苗是安全的，必須繼續提升受保護的兒童人數。」

BNT疫苗成為美國目前唯一開放對所有年齡層的兒童施打的新冠疫苗，5至11歲兒童劑量為12歲以上兒童的1/3。美國食品藥品監督管理局（FDA）本周稍早已授權對兒童使用BNT加強劑，與第2劑須間隔至少5個月。

許多家長仍焦急等待政府開放對5歲以下幼童施打疫苗，FDA芬克博士（Doran Fink）說明，他們正盡可能快速評估莫德納（Moderna）提出的一項申請，也正等待輝瑞（Pfizer）有關最年幼兒童的疫苗數據，顧問將於下月對相關數據進行討論。

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