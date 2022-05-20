2歲童被領養到美國！44年後找到同卵雙胞胎　智力竟出現驚人差異

▲科學家對這對走失44年、在不同國際成長的雙胞胎進行研究。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

同卵雙胞胎外型通常相似，智商也不會差距太大，不過若成長環境不同，可能會影響智力。南韓就有一對雙胞胎在2歲時，其中一人在市場走失，最後輾轉被美國夫婦收養，44年後才相聚，科學家對此進行研究，發現她們的智商距竟差16分。

根據《新聞周刊》（Newsweek）報導，1974年出生於南韓首爾的這對雙胞胎，2歲時跟阿嬤去逛市場，豈料姊姊不慎走失，儘管家人不斷找尋她，但都未能尋獲女童。這名雙胞胎姊姊隨後被收養至美國，直到2018年，因韓國啟動「走失兒童計畫」，透過DNA尋人，才輾轉找到遠在美國的姊，兩人在2020年成功相認團聚。

事後加州州立大學富勒頓分校雙胞胎研究中心（Twin Studies Center）對這對雙胞胎進行智力、人格和病史等方面比較，發現她們擁有相似的外表特徵及性格，但在智力方面卻存在著驚人差異。韓國成長的雙胞胎妹妹，在感知推理和處理速度相關的智力測試得分較高，2人總體智商相差了16分，相較於一般同卵雙胞胎大多差距在7分內有著明顯擴大。

研究員西格爾（Nancy L. Segal）表示，他研究過許多件分開撫養的同卵雙胞胎，「此案例最特別之處，在於她們成長在不同的國家」，因此推測，可能與家庭環境有關，留在韓國的妹妹家庭和樂，姐姐則是在嚴格的宗教家庭中成長。

西格爾表示，「基因確實會顯著影響心智能力，但造就一個人其實與基因、環境都有關係，因此不能貿然斷定先天和後天何者重要，像在這種後天環境特殊的雙胞胎中，即顯示出完全不同的結果。」

西格爾也指出，「雖然雙胞胎存在文化差異，某些特徵仍非常相似，這表現出遺傳效應。最有趣的是，她們的個子都很矮，且不肯透露身高。」