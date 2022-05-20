勇醫鄭達志捨身擋槍手　網友捐爆淚喊：他的孩子就是我們的孩子

記者黃翊婷／綜合報導

美國南加州橘郡的台灣長老教會1死5傷槍擊案，台裔醫師鄭達志（John Cheng）捨身奪槍，卻不幸中彈身亡。爾灣台灣基督長老教會日前發起募款，希望幫助鄭醫師的兒女完成學業，網友們紛紛大喊「捐爆」；財經網美胡采蘋也在臉書PO文表示已經捐款，「他的孩子就是我們的孩子」、「每一個保護著台灣的人都會受到所有台灣人的照顧，因為我們只有彼此，不管處境再困難，不管有再大的風雨，我們都會彼此照顧，台灣會因為我們越來越好」。

▲鄭達志挺身而出壓制槍手，阻止更多人傷亡。（圖／取自South Coast Medical Group）

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美國南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會教堂15日發生槍擊案，在場的台裔醫師鄭達志率先挺身而出，制伏槍手周文偉並企圖奪槍，雖然成功阻止更多傷亡，自己卻遭槍手連開3槍射殺，留下妻子和一對還在就學的兒女。

由於鄭達志的兒子正要進入洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）攻讀醫學預科，爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）日前發表公開信，表示願意為他們發動募款，希望幫助鄭醫師的家人度過難關，捐款方式可以使用支票或銀行轉帳。消息傳開後，網友們紛紛留言大喊「捐爆」，財經網美胡采蘋也在臉書貼出捐款收據單，表明已捐出1000美元（約新台幣2.9萬元），「他的孩子就是我們的孩子」。

▲民眾獻花悼念鄭醫師。（圖／達志影像／美聯社）

胡采蘋19日晚間再度於臉書PO文提及此事，內容提到，為鄭醫師家庭募款的消息早上公開之後，當時的捐款數字是16萬美元（約新台幣475萬元），經過9小時已經變成33萬美元（約新台幣980萬元），希望這些募款真的可以幫助到鄭醫師的兒女，幫助他們完成大學學業，「每一個保護著台灣的人都會受到所有台灣人的照顧，因為我們只有彼此，不管處境再困難，不管有再大的風雨，我們都會彼此照顧，台灣會因為我們越來越好」。

其他網友也紛紛留言感嘆，「捐款頁面許多人留言感懷鄭醫師，有小學同學、醫學院同儕、住院醫師訓練的同期，真是令人無限感傷」、「雖然我不認識他，但是看他的笑容跟面相，真心認為鄭醫師一定是一個視病如親的好醫師，看著這張照片都會讓我在心裡默默感嘆好幾回」、「還是讓人一看就想哭，太遺憾了」、「一人給一點溫暖」、「小小盡了一份心力，真心希望鄭醫師的家庭可以獲得幫助」。