真的不滿足！乙武洋匡宣布選參議員　誓言「永不放棄」創奇蹟

▲乙武洋匡宣布參選參議員。（圖／翻攝IG／ototake_official，下同）

記者葉國吏／綜合報導

現年46歲、發表過「五體不滿足」聲名大噪的作家乙武洋匡，19日深夜宣布參選東京都參議員，誓言就是永不放棄。

乙武洋匡因先天罹患四肢切斷症，所以出生時就缺少四肢，但他以自傳「五體不滿足」感動許多人，從此聲名大噪、成為相當勵志的人物。

不過再2016年乙武洋匡爆發婚外情，甚至還偷吃超過50位女子，最後乙武洋匡也跟學妹妻子離婚，形象跌落谷底，代言活動全部取消。

不過乙武洋匡沈潛後重新出發，還有科技義肢公司找他代言，自行走完100公尺，展示驚人的體力跟毅力。

乙武洋匡19日深夜正式宣佈，將在東京都參選參議員，他重申自己人生就是永不放棄，從政的契機就是想為「放棄的人」創造更多選擇機會，進而消除人們所面臨的困難。