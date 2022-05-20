真的不滿足！乙武洋匡宣布選參議員　誓言「永不放棄」創奇蹟

▲乙武洋匡宣布參選參議員。（圖／翻攝IG／ototake_official，下同）
記者葉國吏／綜合報導
現年46歲、發表過「五體不滿足」聲名大噪的作家乙武洋匡，19日深夜宣布參選東京都參議員，誓言就是永不放棄。
乙武洋匡因先天罹患四肢切斷症，所以出生時就缺少四肢，但他以自傳「五體不滿足」感動許多人，從此聲名大噪、成為相當勵志的人物。
不過再2016年乙武洋匡爆發婚外情，甚至還偷吃超過50位女子，最後乙武洋匡也跟學妹妻子離婚，形象跌落谷底，代言活動全部取消。
不過乙武洋匡沈潛後重新出發，還有科技義肢公司找他代言，自行走完100公尺，展示驚人的體力跟毅力。
乙武洋匡19日深夜正式宣佈，將在東京都參選參議員，他重申自己人生就是永不放棄，從政的契機就是想為「放棄的人」創造更多選擇機會，進而消除人們所面臨的困難。
【note】昨夜、YouTube生配信でお話ししたことを、文章にしました。— 乙武 洋匡／東京都選挙区 (@h_ototake) May 19, 2022
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