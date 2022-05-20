台南吃滷味「噴掉400」　她貼菜單大罵：是遇到詐騙集團嗎

▲台南滷味攤消費竟要400，她點菜單罵「是遇到詐騙集團嗎」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

買東西前最好問清楚價格，才不會付錢時一肚子火。一名女網友在臉書抱怨，她日前在台南某滷味店消費，結果少少的東西竟然要價400元，讓她直呼「是遇到詐騙集團嗎」。貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為原PO買貴了，也有人計算後說「這份確實差不多要400，不算貴」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」說，她日前在台南新市某滷味消費，點了2包高麗菜、3塊鴨血、6顆水晶餃、2塊菜頭，1條大腸、1片海帶，跟1塊應該是豬肉小小塊，2份冬粉及2包科學麵等，結果結帳時竟要價400元，讓她非常傻眼「是我吃米不知道米價，還是我遇到詐騙集團」。

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▲原PO貼出大腸的照片，強調絕對沒有吃過。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人支持原PO，「是技術，您吃到的是技術」、「這兩年我已經不太敢買滷味跟路邊燒烤」、「太貴了吧，而且量好少，如果量多一點還能接受，這樣根本盤」、「下手前最好都詢問一下價格」、「現在滷味真的都不便宜」、「踩到雷包，以後不要買就好了」。

另一派則認為，「是貴了一點，但也算是合理範圍」、「都有明碼標價了，不接受真的可以不買」、「你很久沒吃滷味齁，有點肉的一定比較貴」、「其實這樣算便宜了，北部這樣起碼500起跳」、「你點的東西，算一算也差不多400了」、「單價算起來沒問題，這次人家真的沒怎麼坑妳」。

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