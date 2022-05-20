　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南吃滷味「噴掉400」　她貼菜單大罵：是遇到詐騙集團嗎

▲▼台南連鎖滷味攤這樣夾，一算價錢她傻眼了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲台南滷味攤消費竟要400，她點菜單罵「是遇到詐騙集團嗎」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

買東西前最好問清楚價格，才不會付錢時一肚子火。一名女網友在臉書抱怨，她日前在台南某滷味店消費，結果少少的東西竟然要價400元，讓她直呼「是遇到詐騙集團嗎」。貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為原PO買貴了，也有人計算後說「這份確實差不多要400，不算貴」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」說，她日前在台南新市某滷味消費，點了2包高麗菜、3塊鴨血、6顆水晶餃、2塊菜頭，1條大腸、1片海帶，跟1塊應該是豬肉小小塊，2份冬粉及2包科學麵等，結果結帳時竟要價400元，讓她非常傻眼「是我吃米不知道米價，還是我遇到詐騙集團」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台南連鎖滷味攤這樣夾，一算價錢她傻眼了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO貼出大腸的照片，強調絕對沒有吃過。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人支持原PO，「是技術，您吃到的是技術」、「這兩年我已經不太敢買滷味跟路邊燒烤」、「太貴了吧，而且量好少，如果量多一點還能接受，這樣根本盤」、「下手前最好都詢問一下價格」、「現在滷味真的都不便宜」、「踩到雷包，以後不要買就好了」。

另一派則認為，「是貴了一點，但也算是合理範圍」、「都有明碼標價了，不接受真的可以不買」、「你很久沒吃滷味齁，有點肉的一定比較貴」、「其實這樣算便宜了，北部這樣起碼500起跳」、「你點的東西，算一算也差不多400了」、「單價算起來沒問題，這次人家真的沒怎麼坑妳」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
劉真逝世2年　6歲女兒「知道媽媽已經不在了」
寶寶深夜哭鬧「突安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋
孟耿如生下女兒！黃子佼發聲了
醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老公想賣祖產救癌母！她怒反對「再活也沒幾年」：說好過戶給我們

台南吃滷味「噴掉400」　她貼菜單大罵：是遇到詐騙集團嗎

台南民眾投訴「太陽一直跟著我移動」！天文館安撫被酸：推卸責任

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

確診解隔者獲得無敵星星　3個月內免被列為接觸者！

瘋狂阿伯狂肇逃還撞警車　警開11槍國道上破窗逮人

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

老公想賣祖產救癌母！她怒反對「再活也沒幾年」：說好過戶給我們

台南吃滷味「噴掉400」　她貼菜單大罵：是遇到詐騙集團嗎

台南民眾投訴「太陽一直跟著我移動」！天文館安撫被酸：推卸責任

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

老公想賣祖產救癌母！她怒反對「再活也沒幾年」：說好過戶給我們

雲林家長湧入臉書陳情　張麗善深夜宣布：高中以下23日起實施遠距

戴志言／儘速建立產業綠能轉型路徑　因應國際綠能要求

台南吃滷味「噴掉400」　她貼菜單大罵：是遇到詐騙集團嗎

侯友宜怒轟中央「接通電話卻捂住耳朵」！喊話2人：到第一線看看

《拜金女王》揭露演藝圈性愛祕辛　「影射太多真人」多國下禁演令

台南民眾投訴「太陽一直跟著我移動」！天文館安撫被酸：推卸責任

整理父親遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁　卻卡關了

郭碧婷在台待產二胎　向太豪送「寵媳套組」奢華禮曝光！

湯普森上半場零分「不氣餒」　下半場高效飆15分擊潰對手

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

生活熱門新聞

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

男友吃喜酒確診　反罵女友太自私

4星座520後桃花開　會被告白「我愛你」

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

弟女友穿內衣在客廳晃　他急提醒反被吐1句

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」

更多熱門

相關新聞

阿嬤味的會客菜真香　火爆浪子從良賣滷味

阿嬤味的會客菜真香　火爆浪子從良賣滷味

平淡無奇的茶葉蛋對多數人而言，只是飽腹的小吃，但對40歲的Andy來說，卻是人生回頭的契機。年少輕狂的他，曾背負多項刑案前科，大半人生都在監獄渡過，直到一次媽媽帶著阿嬤做的茶葉蛋和滷味來探監，開啟Andy的滷味之路。

買滷味員工狂咳他怕爆　網抖：滿街都在咳

買滷味員工狂咳他怕爆　網抖：滿街都在咳

合訂滷味分開結帳！外送員傻眼：貢丸沒人領我吞？

合訂滷味分開結帳！外送員傻眼：貢丸沒人領我吞？

沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒

沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒

她曝「滷味神選3配料」：吃完超飽

她曝「滷味神選3配料」：吃完超飽

關鍵字：

滷味

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／孟耿如生了！　「水中生產」18分鐘順利卸貨

不用擔心疫情還不出錢！　房貸、車貸、卡債展延到明年6月

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基說話了

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

即／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒

陳冠霖：別輕忽所謂輕症！　老婆症狀超煎熬

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面