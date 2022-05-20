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幼兒腦炎重症3連爆！黃立民直言「不尋常」家長一定要做2件事

▲▼幼兒園新冠病毒之Q and A臺大醫院視訊線上記者會，臺大醫院兒童醫院黃立民院長。（圖／台大醫院提供）

▲臺大醫院兒童醫院黃立民院長，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布再增1名4歲女童重症腦炎，收治加護病房治療中，而目前國內累積7名兒童重症，當中有3例出現腦炎。感染科權威黃立民直言「不尋常」，國外兒童染疫後出現腦炎的報告不多，即便疫情嚴重如香港，至今也才兩個案例，台灣疫情才開始沒多久就3例，家長一定要多注意，做好「兩措施」來保護小小孩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明4歲女童病況，本身沒有慢性病史，發病當天咳嗽發燒，家長帶去急診之後出現全身抽搐，立即收住院診治檢查，發現合併腦炎情況，過程也發現肝臟、腎臟其他多重器官的數據都有異常，目前收治加護病房治療中。

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指揮中心統計，今年累積有7例兒童重症，該案是第3例兒童感染新冠併發腦炎重症個案。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，國外兒童染疫後出現腦炎的報告不多，鄰近日本就沒有聽說，至於香港疫情嚴重，至今也才2例腦炎個案，台灣疫情才開始沒多久就3例，懷疑是否與基因、體質等因素相關。

黃立民分析，以目前帳面上數據來看，我們兒童腦炎個案確實比其他地方要多，但還是要觀察長期情況，後續是否還會經常出現腦炎，成為趨勢，或僅止於3例。

然而這幾例兒童年齡都尚小，未達可以接種疫苗年齡，家長應該如何保護這些小小孩？黃立民表示，有兩方面可執行：第一、小小孩通常也是被家人傳染，周遭的人都應該先打疫苗，間接保護孩子不要接觸到病毒傳染。

第二、早點意識到腦炎的先驅症狀，一有可疑的情況就要早點去醫院。腦炎最典型徵兆就是抽搐和意識不清，不過這也是棘手之處，當有這些症狀，距離嚴重病情已經不遠，而且病程很快，一定要盡早到醫院接受治療。

黃立民也強調，這幾例個案狀況一定要好好釐清，分析感染的共同原因、有無其他疾病或者家裡其他人感染狀況、病程變化等，才可能進一步小心或預防。

▲▼新冠肺炎兒童病患警訊表徵。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎兒童病患警訊表徵。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布兒童就醫警訊與緊急送醫警訊，若孩子出現以下症狀時，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院：

1、發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷/冒冷汗
2、退燒後持續活動力不佳
3、退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
4、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
5、超過12小時未進食或未解尿

119送醫/緊急自行就醫條件，若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫：

1、抽搐
2、意識不佳
3、呼吸困難或有胸凹現象
4、唇色發白或發紫
5、血氧飽和度低於94%(如家中有)
6、肢體冰泠合併皮膚斑駁、冒冷汗

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