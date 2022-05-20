瘋電影／漁港的肉子　沒心眼善良老被男人騙的傻大姐

文／賴賴

瘋言瘋語：

難怪評價如此高，太好看了啊，不論是畫風，內容劇情和節奏風格，電影充滿了一種日本鄉村情懷的人性溫暖，而這就是小市民的生活，沒有背景，沒有高智商，沒有算計，單純溫暖利他的平凡人生，太好看了啊啊啊。

電影難度最高的不僅是劇情要有驚喜，這項綜合藝術創作，要能登上上流是相當不容易的，而這部電影的開場就紮實的吸引目光，一段一段的失敗感情，與所有刻畫的人物在很短的時間內，完全理解這位人設，肉子像是個傻女痴妹，卻又是這個時代許多平凡女孩的象徵，經濟條件差卻活出自我，沒有在片中說出一點負面思想，全部都是生活與正面積極，太棒太棒的寓教於樂的電影了。

片 名：漁港的肉子

英文片名：Fortune Favors Lady Nikuko

類 型：動畫

上映日期：2022-05-13

片 長：01時37分

導 演： 渡邊步

演員： 木村心美(Cocomi) 、 花江夏樹(Natsuki Hanae) 、 大竹忍

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：傳影互動ifilm



劇情大綱

聰明可愛又有點早熟的11歲小女孩喜久子（Cocomi 配音），與她開朗樂天、吃得胖嘟嘟的母親肉子（大竹忍 配音）雖然整天都在鬥嘴，但是彼此卻又貼心地關心對方。外表與個性截然不同的母女，因故落腳在鄉下小漁港的一艘漁船上，這裡的生活原本是愜意單純，喜久子上學的日常和肉子在居酒屋開心的上班，加上喜久子與班上的怪咖同學二宮（花江夏樹 配音），兩人有著不同於一班同學的情誼。但是因為一場意外，卻讓喜久子發現了驚人的秘密……

▲肉子吃肉長肉，這名字實在太強大了，這對母女也太不像了。

▲妥瑞症的同學很有才，帶來的秘密基地非常美。

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