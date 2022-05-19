中華電信連續兩年　取得Azure Expert MSP最高階專業認證

圖、文／中華電信提供

中華電信於3月完成Microsoft Azure Expert MSP稽核認證，完美通過「0需求改善」認證考核項目，連續兩年獲得微軟最高階專業認證Azure Expert Managed Service Provider (AEMSP) 評鑑。本次的認證比去年的要求更高，不論是在輔導客戶上雲的整體規劃及對於Azure技術能力之驗證，中華電信皆脫穎而出，不僅是大中華第一家取得Azure Expert MSP之電信商，同時是唯一同時具備AEMSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商。

目前世界500大企業中已超過95%的企業使用Microsoft Azure，面對疫情衝擊加速催化數位轉型需求，確保企業關鍵任務營運不中斷，Azure扮演不可或缺的角色。中華電信擁有龐大的客群橫跨政府、零售、製造、保險、金融、醫療等領域，也是少數已經導入DevOps開發流程之公司，可輔導客戶加速數位轉型，協助客戶運用Azure服務解決企業痛點。展現中華電信身為全球僅有百大Azure Expert MSP認證雲端服務商之服務能量。

隨著全球雲端需求急速擴增，微軟在台灣首座Azure資料中心即將落成，是微軟第66個全球資料中心之一。中華電信擁有270張以上微軟專業證照，結合既有網路、多雲交換平台CMCX、專業IDC機房等ICT領域優勢，提供企業及政府六大專業管理服務，包含(1)IaaS/PaaS/SaaS服務建置、(2)高可用性規劃/風險評估/服務移轉、(3)自動化雲端管理平台服務、(4)災難復原服務與持續營運規劃、(5)服務水準精進與成本管控、(6)用量管理與流程自動化。企業及政府將所需應用服務託管於中華電信團隊，更能專注經營核心業務。

中華電信2022年推出「企業輕鬆入雲包」、「企業安心備份包」、「企業遠端辦公包」三大解決方案，提供不同客群導入Azure服務。因應去年底微軟OPEN授權不再販售，「企業輕鬆入雲包」提供OPEN授權移轉至中華Azure訂閱費用減免，且從其他公雲業者轉由中華電信帳單出帳還享優惠及半年金級服務，讓客戶輕鬆入雲無負擔，亦提供白金級、鑽石級等進階服務供客戶選擇。「企業安心備份包」提供全球市佔第四的備份軟體Veeam整合Azure的一站式服務，客戶僅需操作Veeam即可輕鬆完成異地備份與本地備份。「企業遠端辦公包」提供完整顧問服務，協助客戶建置AVD(Azure Virtual Desktop微軟虛擬桌面)服務並提供首月費用減免。

在市場需求變化迅速、外部環境變動的時代，企業應持續強化IT體質，隨著全球雲端需求急速擴增，靈活調配工作負載環境與提供永續服務。中華電信具備Azure Expert MSP雲端領域的專業能力，結合既有網路、ICT領域優勢及豐富營運經驗，秉持以客戶為中心之願景，以換位思考的角度提供最適切解決方案，協助企業及政府機構加速實現數位轉型。