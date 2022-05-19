北韓近200萬人染疫　韓媒曝：已派3機赴中國領取援助物資

▲北韓近200萬人染疫，傳已派機赴中國領取援助物資。（圖／路透社）

文／中央社

北韓19日通報單日新增26萬2270起COVID-19疑似病例，累計染疫人數逼近200萬。南韓媒體報導，平壤已派遣3架全國最大貨機飛往中國領取醫療補給品，以協助對抗迅速擴散的疫情。

美聯社報導，北韓一週前承認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發後，急忙努力減緩未接種疫苗人口的染疫速度。不過，由於北韓缺乏病毒檢測和其他醫療資源，因此確切疫情恐比官方數據嚴重。

北韓防疫總部19日還通報新增一例死亡，累計染疫病歿人數達到63人。專家曾指出，與北韓通報的疑似確診病例數相較，如此少的死亡人數並不正常。

根據官媒北韓中央通信社（KCNA）說法，自從4月底以來，北韓已有198萬多人發燒生病。其中大多數人據信罹患COVID-19，但官方僅證實相當少數病例感染Omicron變異株病毒。

▲金正恩視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）

法新社報導，南韓上週再度提議提供北韓抗疫援助，但首爾表示平壤尚未回應。同一時間，中國也再度提議援助北韓，而平壤似乎已接受，儘管兩國官方並未證實消息。

南韓媒體韓聯社本週報導，北韓派遣3架高麗航空（Air Koryo）貨機前往中國瀋陽運接醫療補給，這3架飛機是蘇聯製伊留申-76（IL-76）運輸機，每架能夠載運50公噸貨物。

韓聯社引述匿名消息人士表示，北韓選擇走空路而非陸路來取得中國補給品，是為了「加快大量物資的運輸速度」。

專門觀察北韓動向的南韓網站「北韓新聞」（NK News）今天報導，衛星畫面顯示，16日上午在瀋陽機場可見3架「符合伊留申-76體型」的飛機。

報導還說，根據其他衛星畫面，這些飛機已經「移動到平壤機場內一個偏遠地點」，顯示貨物可能在這裡卸下及儲放，很可能是為了避免汙染到病毒。

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