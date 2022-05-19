確診輕症不要太開心　研究發現：43％出現長久性後遺症

▲研究發現，新冠肺炎確診者輕症仍有可能出現長期後遺症的狀況。（示意圖／CTWANT提供）

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疫情肆虐，台灣疫情也逐漸將達到高峰，今（19）日單日確診數突破9萬人，達到90331人。外國研究就發現，約有76％的確診者呈現輕症，不需要住院治療，但卻有43％的康復者，會出現揮之不去的後遺症狀況，也這樣的狀況也被稱為「長新冠」。

▲約有43％的確診者康復後仍出現長時間後遺症。（示意圖／CTWANT提供）

據《FOX新聞網》報導，由非營利組織 FAIR Health進行的研究發現，分析了2021年10月至2022年1月期間，被診斷出患有長新冠的的78000多人中，有大約四分之三（75.8％）的人輕症沒有住院。

當中發現36歲到50歲的人最容易染上長期性的新冠肺炎，女性占比更高達60％，而這些長新冠病患中，81.6％的女性沒有住院，但只有67.5％的長新冠男性沒有住院。

研究也顯示這些長新冠的症狀，多是呼吸問題、咳嗽、疲勞，也有心跳異常、睡眠障礙等狀況，加州大學洛杉磯分校的一項研究發現，30％的確診者會導致長新冠，而密西根大學的研究人員發現，大約43％的人會出現揮之不去的症狀。

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